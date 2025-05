Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta Texasban már a negyedik olyan napelemfarmmal kötött megállapodást, amely zöldenergiát szolgáltat majd a vállalatnak. Várhatóan 15-20 éven át.","shortLead":"A Meta Texasban már a negyedik olyan napelemfarmmal kötött megállapodást, amely zöldenergiát szolgáltat majd...","id":"20250523_meta-napelem-zoldenergia-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb.jpg","index":0,"item":"18c05817-99dc-4c4d-a477-9fde4088646d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_meta-napelem-zoldenergia-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 23. 18:03","title":"Újabb napelemfarmokra csapott le a Meta, hogy működjön a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy jelentős kedvezményes vehetnek igénybe június végéig.","shortLead":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy...","id":"20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3.jpg","index":0,"item":"73a7aa64-ec2c-4627-9eb3-d64b904f4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","timestamp":"2025. május. 24. 08:03","title":"120 tévécsatornát kap most ingyen, meg egy rakás filmet és sorozatot, akinek LG tévéje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeb1a68-0ad0-4f3d-805a-25b0b240d98e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton két tubus fogkrém megvásárlásával büszkélkedik; a kormány szerint szépen nőhet a gazdaságunk, csak legyen hirtelen jó minden külföldön és itthon is; egy év alatt kétezer milliárd forinttal nőtt a leggazdagabb magyarok vagyona. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy Márton két tubus fogkrém megvásárlásával büszkélkedik; a kormány szerint szépen nőhet a gazdaságunk, csak legyen...","id":"20250525_Es-akkor-arres-borotvahab-koltsegvetes-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeeb1a68-0ad0-4f3d-805a-25b0b240d98e.jpg","index":0,"item":"a33935c5-d0e1-4ad0-b652-c97756f944e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Es-akkor-arres-borotvahab-koltsegvetes-gazdagok","timestamp":"2025. május. 25. 08:01","title":"És akkor a harcosok klubja csatába indul a drága borotvahab ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta cambridge-i közgazdász, akinek 2021-es jelentését mérföldkőnek tekintik a közgazdaságtan és a természet kapcsolatának újragondolásában: közgazdásznyelven magyarázta el az ökológiai válságot. A professzor azt mondja, a kormányok nyitottak a természet védelmére, de nem tudnak mit kezdeni vele, mert nem ismerik a természeti tőke gazdaságtanát. Budapesten beszélgettünk vele.","shortLead":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta...","id":"20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06.jpg","index":0,"item":"1fe065b6-0338-4860-b752-bf9a4b703e0a","keywords":null,"link":"/360/20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","timestamp":"2025. május. 25. 13:04","title":"Mondhatják, hogy fontos a természet, de nem tudják beépíteni a közgazdaságtanba – interjú Partha Dasguptával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá az infravörös fényt, hogy külső áramforrás sem kell hozzá.","shortLead":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá...","id":"20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751.jpg","index":0,"item":"9fef4830-295d-4410-b711-2f7c7a28834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","timestamp":"2025. május. 23. 20:03","title":"Szuperlátást ad az embernek az új kínai kontaktlencse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"84b24d16-b7a3-46a8-b10f-c3ea761ed638","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","timestamp":"2025. május. 25. 12:00","title":"Ez történt: Bevezették, hogy bankkártya nélkül is lehessen készpénzt felvenni, itt vannak a magyarok számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","shortLead":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","id":"20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919.jpg","index":0,"item":"91f56e4e-2883-4135-8307-2b818911fdb2","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","timestamp":"2025. május. 23. 18:45","title":"Meghalt Sebastiao Salgado francia–brazil fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak megértése volt, hogy milyen hatással van az agyra a nosztalgiát kiváltó muzsika.","shortLead":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak...","id":"20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"b917b976-eba5-46f8-a2a8-5663ad27236a","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","timestamp":"2025. május. 24. 16:15","title":"Egy érdekes kísérlet mutatta meg, mire képes egy-egy kedves zeneszám az ember agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]