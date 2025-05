Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak az a Japánban tartózkodó államfő programjából kivilágló tény, hogy az Oszakai Egyetemen Magyar Tanszék is működik. Utánanéztünk, a világ mely országai nyújtanak még magyar nyelvi és kulturális képzést a felsőoktatásban.","shortLead":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak...","id":"20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2.jpg","index":0,"item":"90a3306c-7564-48cf-ab88-c1fdc6d074d6","keywords":null,"link":"/elet/20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","timestamp":"2025. május. 22. 14:59","title":"Budapesttől nyolcezer kilométerre is lehet magyar nyelvből diplomát szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak fel az elmúlt években, ezt most egy újabb értékes ingatlannal fejelték meg.","shortLead":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak...","id":"20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393.jpg","index":0,"item":"5998efbc-9d82-46bd-a0d1-da16aab9d168","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","timestamp":"2025. május. 23. 12:15","title":"A budai Várban lett szállodája a volt miniszteri biztos cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1e5960-73c5-4509-bd34-fa142696d3c0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadás gyanúsítottját elfogták.","shortLead":"A támadás gyanúsítottját elfogták.","id":"20250523_nemetorszag-hamburg-fopalyaudvar-keses-tamadas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd1e5960-73c5-4509-bd34-fa142696d3c0.jpg","index":0,"item":"afd7155b-d53c-4122-9752-de6067618cfc","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_nemetorszag-hamburg-fopalyaudvar-keses-tamadas-serultek","timestamp":"2025. május. 23. 19:44","title":"Késes támadó sebesített meg tizenkét embert a hamburgi főpályaudvaron, életveszélyes sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már. Habony Árpád tulajdonrésze egykor Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt.","shortLead":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe...","id":"20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3.jpg","index":0,"item":"f4e5f7a9-496b-40fd-9b94-8dd4ad3a2506","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","timestamp":"2025. május. 22. 11:56","title":"Habony Árpád már hadiiparban is utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f527d53-35cf-4f58-a902-455d7497b15d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar modell két egymást követő napon is feltűnést keltett a filmfesztivál vörös szőnyegén.","shortLead":"A világhírű magyar modell két egymást követő napon is feltűnést keltett a filmfesztivál vörös szőnyegén.","id":"20250523_Palvin-Barbara-ajandeknak-oltozott-Cannes-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f527d53-35cf-4f58-a902-455d7497b15d.jpg","index":0,"item":"f7da5479-1ff9-4846-9c1d-8b7a86522477","keywords":null,"link":"/elet/20250523_Palvin-Barbara-ajandeknak-oltozott-Cannes-ban","timestamp":"2025. május. 23. 10:40","title":"Palvin Barbara ajándéknak öltözött Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48308ec0-2123-49de-96fe-39e3dd6fa1d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Európába érkezett az A6-os Audi, az 5-ös BMW és a Mercedes E-osztály legfrissebb japán kihívója.","shortLead":"Európába érkezett az A6-os Audi, az 5-ös BMW és a Mercedes E-osztály legfrissebb japán kihívója.","id":"20250523_szemrevalo-luxusauto-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-lexus-es-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48308ec0-2123-49de-96fe-39e3dd6fa1d9.jpg","index":0,"item":"5b2f1039-982d-45c0-a92e-7d7928ea8b68","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_szemrevalo-luxusauto-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-lexus-es-szedan","timestamp":"2025. május. 23. 07:59","title":"Szemrevaló luxusautó a most először villanyautóként is elérhető Lexus ES szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","shortLead":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","id":"20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec.jpg","index":0,"item":"7dff9ed1-8258-4a1e-adaa-7209551be710","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Szürreális, álomszerű animációkkal gazdagított dokumentumfilmet láthatunk Freudról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]