[{"available":true,"c_guid":"40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény pozitív lett.","shortLead":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény...","id":"20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4.jpg","index":0,"item":"09930107-e869-4105-bb26-ec589df637c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 21:34","title":"Elütött tolatás közben egy nőt Obbágy Csaba fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél fiatalabb felhasználóknak regisztrálniuk. Szülői kérésre pedig már a meglévő fiókokat is törölni kell majd.","shortLead":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél...","id":"20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1.jpg","index":0,"item":"de73e324-7f7a-4903-b452-c0b7739eae53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","timestamp":"2025. május. 26. 09:03","title":"Megtilthatják Texasban, hogy a 18 éven aluliak TikTokot, Instagramot használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat – köszönhetően egy friss felfedezésnek.","shortLead":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat –...","id":"20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"f169a1b5-8156-446d-8df2-cec46efbab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","timestamp":"2025. május. 27. 20:03","title":"Megtalálták a molekulát, amivel visszafordítható lehet az agy öregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami a legtöbb felhasználónál működhet.","shortLead":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami...","id":"20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"6a654358-19cd-46cc-a0cd-4ccbc90399f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","timestamp":"2025. május. 27. 14:03","title":"Nem tölt be a Samsung mobilja frissítés után? Itt a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők erősen védve legyenek a kibertámadások ellen. Több államban, köztük Magyarországon a megtorpant jogalkotási hév miatt mostanra tarthatatlanná váltak egyes határidők.","shortLead":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők...","id":"20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36.jpg","index":0,"item":"60e79305-97e0-4581-a0dd-7f4ea02e2675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","timestamp":"2025. május. 26. 10:33","title":"Bizonytalanság Magyarországon: 4000 cégnek muszáj elvégeznie az auditot, 50 millió a bírság – és nagyon kevés az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus azt mondja, ez olyan határátlépés lenne, amit már nem lehet megbocsátani.","shortLead":"Az ellenzéki politikus azt mondja, ez olyan határátlépés lenne, amit már nem lehet megbocsátani.","id":"20250526_Magyar-Peter-szerint-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatasara-keszul-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"6f6b24f5-b319-425a-8a80-eb00396c2791","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peter-szerint-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatasara-keszul-a-kormany","timestamp":"2025. május. 26. 13:16","title":"Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusz letartóztatására készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai piactér/kereskedő számos gyakorlata nem felel meg az uniós jognak, gyakran megtéveszti a vásárlókat.","shortLead":"A kínai piactér/kereskedő számos gyakorlata nem felel meg az uniós jognak, gyakran megtéveszti a vásárlókat.","id":"20250527_Az-EU-sulyos-problemakat-talalt-a-Sheinnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7.jpg","index":0,"item":"65e28561-cf24-498f-b9bb-013f161220e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-EU-sulyos-problemakat-talalt-a-Sheinnel","timestamp":"2025. május. 27. 13:35","title":"Az EU súlyos problémákat talált a Sheinnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]