[{"available":true,"c_guid":"2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két napja hivatalba lépett új Air-France KLM vezérigazgató, a kanadai Benjamin Smith egy, a cég belső információs hálózatán terjesztett videón bejelentette: éves fix fizetésének ötven százalékát, vagyis 450 ezer eurót részvényvásárlás formájában visszaforgat a cégbe.","shortLead":"A két napja hivatalba lépett új Air-France KLM vezérigazgató, a kanadai Benjamin Smith egy, a cég belső információs...","id":"20180919_Elkepesztot_huzott_a_hatalmas_fizetese_miatt_kozutalatnak_orvendo_uj_AirFrance_KLM_fonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5677f33-d859-43e9-8a8c-e92d87c84070","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Elkepesztot_huzott_a_hatalmas_fizetese_miatt_kozutalatnak_orvendo_uj_AirFrance_KLM_fonok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:49","title":"Elképesztőt húzott a hatalmas fizetése miatt közutálatnak örvendő új Air-France KLM főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Geekbench tesztben konkrétan nem szerepel az iPhone Xs (Xs Max, XR) név (ehelyett iPhone 11,6-ot látunk), az összehasonlítás egyik alanya bizonyosan egy 2018-as iPhone. Meglepő, de a többmagos tesztben lemaradt a tavalyi modell mögött.","shortLead":"Bár a Geekbench tesztben konkrétan nem szerepel az iPhone Xs (Xs Max, XR) név (ehelyett iPhone 11,6-ot látunk...","id":"20180920_geekbench_osszehasonlitas_apple_uj_iphone_xs_iphone_8_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdb6b02-e89a-4722-8be8-d1de022e5ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_geekbench_osszehasonlitas_apple_uj_iphone_xs_iphone_8_plus","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:03","title":"Meglepő eredmény: lassabb az új iPhone, mint a tavalyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","shortLead":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","id":"20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35020f33-58ae-403b-97e4-cd2249a119fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:26","title":"Egyelőre megússza a kormány, hogy az EU-csúcs elé kerüljön a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","shortLead":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","id":"20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e422dc-655b-4183-9898-8402331833d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:33","title":"Tesztelték a hálót, amellyel összefogdosnák a szemetet az űrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár kormány bejelentette szerdán, hogy Lengyelországhoz csatlakozva megvétózza a Magyarország ellen a jogállamisági eljárás keretében esetleg hozandó uniós szankciókat.","shortLead":"A bolgár kormány bejelentette szerdán, hogy Lengyelországhoz csatlakozva megvétózza a Magyarország ellen...","id":"20180919_bulgaria_lengyelorszag_veto_magyarorszag_unios_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47258a3a-c6ca-4401-a4d9-c266fd22c803","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_bulgaria_lengyelorszag_veto_magyarorszag_unios_szankciok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:28","title":"Bulgária is beáll Orbánék mögé: megvétózza Magyarország megbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Ráhel hétfőn hozta világra második gyermekét.","shortLead":"Orbán Ráhel hétfőn hozta világra második gyermekét.","id":"20180918_vilagra_jott_orban_viktor_harmadik_unokaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9559a39c-c0ca-4847-acc8-94de2a18ade4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_vilagra_jott_orban_viktor_harmadik_unokaja","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:41","title":"Világra jött Orbán Viktor harmadik unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs továbbra is az Egyesült Arab Emírségekben futballozik: a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya szerdán aláírta szerződését az al-Ittihad Kalba SC csapatánál, a klub közösségi oldalának beszámolója szerint.","shortLead":"Dzsudzsák Balázs továbbra is az Egyesült Arab Emírségekben futballozik: a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya...","id":"20180919_Dzsudzsak_Balazs_marad_az_Egyesult_Arab_Emirsegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96db7c3-41a7-4abb-afe1-c163ac0b0ead","keywords":null,"link":"/sport/20180919_Dzsudzsak_Balazs_marad_az_Egyesult_Arab_Emirsegekben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:00","title":"Dzsudzsák Balázs marad az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak „műbalhé” folyik, amit az ellenzék gerjeszt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak...","id":"20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2aa55b-6b1c-45d5-ab10-cc8bf518ef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:50","title":"Németh Szilárd: Több ezer illegális bevándorló csak arra vár, hogy lebontsák a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]