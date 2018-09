Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós törvényhozás Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága egy oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt döntött úgy, hogy vizsgálatot indít Szlovákiában.","shortLead":"Az uniós törvényhozás Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága egy oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt...","id":"20180919_Megfelelt_a_jogallamisagi_vizsgan_Pozsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56c6bb-ddf1-465c-a97d-e14f8756754d","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Megfelelt_a_jogallamisagi_vizsgan_Pozsony","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Megfelelt a jogállamisági vizsgán Pozsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","shortLead":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","id":"20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0473272-0069-49eb-95bd-8de9d2fd7a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:38","title":"E-mailben akarják az OTP ügyfeleinek adatait kicsalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47955a-c8e5-40e8-aac0-9e8779981035","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük nagyon rossz ötlet a szinkronos filmek háttérbe szorítása, főleg, hogy többeknek ez a megélhetősége. ","shortLead":"Szerintük nagyon rossz ötlet a szinkronos filmek háttérbe szorítása, főleg, hogy többeknek ez a megélhetősége. ","id":"20180920_Kiakadtak_a_magyar_szinkronszineszek_a_kormany_legujabb_terven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea47955a-c8e5-40e8-aac0-9e8779981035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0007eb50-8bbe-4285-8f24-be42dda00b4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Kiakadtak_a_magyar_szinkronszineszek_a_kormany_legujabb_terven","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:11","title":"Kiakadtak a magyar szinkronszínészek a kormány legújabb tervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint elszámolási vita lehet a háttérben.","shortLead":"Sajtóhírek szerint elszámolási vita lehet a háttérben.","id":"20180921_Sikeres_vallalkozo_holttestere_bukkanhattak_a_Polus_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f42da1-5276-4c8e-af7a-c01b9d9ae04d","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Sikeres_vallalkozo_holttestere_bukkanhattak_a_Polus_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:15","title":"Sikeres vállalkozó holttestére bukkanhattak a Pólus mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett egy illatszerbolt és patika raktárja mellett lőtt agyon három embert egy nő, aki önmagát is halálosan megsebesítette, Pennsylvaniában pedig egy férfi a feleségét, a szüleit, majd önmagát lőtte agyon.","shortLead":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett...","id":"20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd2f67-ced0-453c-921c-f363e8b301a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:25","title":"Egy nap alatt három helyen is lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]