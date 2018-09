Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti...","id":"20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc6779-ef74-4051-a889-5ed436065cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Elkészült Magyarország új atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07157-4de9-4ebb-bfb8-291d987bb5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:41","title":"Karambol miatt van sávlezárás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért születik ilyen kevés gyerek.","shortLead":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért...","id":"20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86cb80-4327-41fe-a36e-6d3166440caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:53","title":"Kásler: A Tízparancsolat majdnem tökéletes népegészségügyi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a341e6-d98e-4d43-b056-72aee3c12288","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai törvények szerint az autósoknak 1 méteres oldaltávolságot tartva kellene elhaladni a kerékpárosok mellett, ezt azonban nem mindenki teszi meg, ami sokszor balesetet eredményez. A torontói bringások ezért egy hatékony megoldással álltak elő.","shortLead":"A kanadai törvények szerint az autósoknak 1 méteres oldaltávolságot tartva kellene elhaladni a kerékpárosok mellett...","id":"20180922_kerekpar_auto_kikerules_megelozes_oldaltavolsag_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a341e6-d98e-4d43-b056-72aee3c12288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300cb1df-47b9-4188-86db-332d85d832cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_kerekpar_auto_kikerules_megelozes_oldaltavolsag_foto","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:31","title":"Zseniális megoldást találtak ki a kerékpárosok Torontóban, hogy ne veszélyeztessék őket az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Földi Judit feküdt már a felcsúti kisvasút elé, de dekorálta már a Cinege utcai Orbán-ház bejáratát is. Most Orbán felcsúti házára tett uniós zászlót.","shortLead":"A DK-s Földi Judit feküdt már a felcsúti kisvasút elé, de dekorálta már a Cinege utcai Orbán-ház bejáratát is. Most...","id":"20180923_EUs_zaszlot_tettek_Orban_felcsuti_hazara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112a7200-aa3f-431b-89a5-5604a10b64d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_EUs_zaszlot_tettek_Orban_felcsuti_hazara","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:03","title":"EU-s zászlót tettek Orbán felcsúti házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó intézkedések egy részét. A Sorsok Háza és a holokauszt emlékezetével foglalkozó intézet közötti vita már évek óta tart.\r

","shortLead":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó...","id":"20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d160b58-0887-4eb4-9ee0-a29905dce03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:08","title":"A Jad Vasem intézet történelemhamisítással vádolja a Sorsok házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","shortLead":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","id":"20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276c59db-4bc7-477b-8781-ca310aca2b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:24","title":"Gigaellenőrzést tartott a BvOP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]