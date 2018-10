Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","shortLead":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","id":"20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaad4b3-c349-43e2-aa29-b6c4e6aa9253","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2018. október. 08. 08:38","title":"A \"trópusok Trumpja\" nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy esküvői vendégeket szállító limuzin megcsúszott, a benne utazó 18 ember és két járókelő életét vesztette.","shortLead":"Egy esküvői vendégeket szállító limuzin megcsúszott, a benne utazó 18 ember és két járókelő életét vesztette.","id":"20181008_amerikai_autobaleset_limuzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0103d86a-42ad-4cec-b6b4-f7d9baa3fdc7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_amerikai_autobaleset_limuzin","timestamp":"2018. október. 08. 05:30","title":"Szörnyű tragédia: 20 ember meghalt, amikor egy esküvői vendégeket szállító limuzin karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új megközelítésben méri a sebességet mostantól a rendőrség, az archívumból előkerült egy vicces magyar rendszám, kreativitással pedig bárkinek lehet nagy felnije az autón. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"Új megközelítésben méri a sebességet mostantól a rendőrség, az archívumból előkerült egy vicces magyar rendszám...","id":"20181007_top_autos_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6474a16b-00fc-4d21-a9b6-a127e00e1cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_top_autos_hirek","timestamp":"2018. október. 07. 14:21","title":"Tolatóradar: Októbertől lesből is traffipaxoznak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","shortLead":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","id":"20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd300f-aff2-44c5-8210-f4885a72121c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","timestamp":"2018. október. 08. 10:37","title":"Nem bírta elviselni, hogy kiállították, nekiment a szervezőnek és az egyik szurkolónak is a focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eaf17e-2999-415d-8ad3-9ef956431c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","timestamp":"2018. október. 07. 12:00","title":"Ez történt: leállították a nagy Windows-frissítést, miután sokaknál letörölt mindent a PC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít vissza. De a kettő nagyon hasonló összegbe kerül. ","shortLead":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít...","id":"20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea1a9-132a-46a5-b07a-606763fa23b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","timestamp":"2018. október. 08. 06:41","title":"Ön mit választana: új iPhone-t vagy inkább egy patika állapotú Trabantot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e002bc77-bf1a-44fe-ae08-fa3254d45d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdogan intézkedéseit szedték rajta össze. ","shortLead":"Erdogan intézkedéseit szedték rajta össze. ","id":"20181008_Foto_Ilyen_szorolapokkal_varja_Erdogant_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e002bc77-bf1a-44fe-ae08-fa3254d45d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42cb1bb-72c8-46d5-aeb7-2302ce22b30a","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Foto_Ilyen_szorolapokkal_varja_Erdogant_a_Momentum","timestamp":"2018. október. 08. 11:12","title":"Fotó: Ilyen szórólapokkal várja Erdogant a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]