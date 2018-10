Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet a belgiumi Florennes-ben található légibázison. Az illetőnek sikerült megsemmisítenie egy F16-os vadászgépet, egy másikat megrongálnia, miközben két másik karbantartó is megsérült.","shortLead":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet...","id":"20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb374148-1bd3-4539-b181-c5062f8f7ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","timestamp":"2018. október. 15. 10:33","title":"Fotók: Bütykölni kezdte a szerelő a vadászgépet, rommá lőtt vele egy F–16-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","shortLead":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","id":"20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32caf881-2c35-4061-adf9-44a8db2c8f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. október. 15. 16:39","title":"Rászorulóknak adta fizetését a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem a pihenőnap, hanem az időjárás dönti el helyettünk, elhagyjuk-e hétvégén a várost. Mindezek a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földrajztudományi Kutatóintézetének (MTA CSFK) legújabb kutatásából derülnek ki, ami telefonjaink cellaadatai alapján rajzol pontos képet a mozgásunkról.","shortLead":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem...","id":"20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddf8769-4e90-4975-af19-79ae4346d9a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","timestamp":"2018. október. 15. 14:19","title":"A mobiljaink alapján derítették ki, hogy nem is dolgozunk a szombati munkanapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik figyelmeztetés után a hajléktalant közmunkára vagy elzárásra ítélhetik. Sőt, a holmiját meg is semmisíthetik – a rendszer az utolsó pillanatban még embertelenebbé vált. ","shortLead":"Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik...","id":"20181015_hajlektalan_torveny_szabalysertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb457580-ccdf-4bb5-a16d-a00aeab2c70b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_hajlektalan_torveny_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 15. 06:30","title":"Már csak az a kérdés, mennyire lesz vad a rendőrség – mától bűn, ha valaki hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb960ec-dcc0-44cf-b865-762acdc160e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern vezetéstámogató rendszerek egyre több terhet levesznek a vállunkról, olyannyira, hogy egy napon akár teljesen kivehetik az irányítást a kezünkből. ","shortLead":"A modern vezetéstámogató rendszerek egyre több terhet levesznek a vállunkról, olyannyira, hogy egy napon akár teljesen...","id":"20181015_vezetestamogato_rendszerek_adaptiv_tempomat_savtarto_onvezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb960ec-dcc0-44cf-b865-762acdc160e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a343e2-7c11-4533-895e-5a0a36a8ef38","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_vezetestamogato_rendszerek_adaptiv_tempomat_savtarto_onvezetes","timestamp":"2018. október. 15. 11:20","title":"Ön dönt, de már nem sokáig: viszik, vagy vezet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","shortLead":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","id":"20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170ed72b-fcf2-45b7-ad73-bcc905bafa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","timestamp":"2018. október. 15. 11:51","title":"Elzárással is büntethetik, elvehetik a hajléktalanok holmijait – a KDNP szerint ez gondoskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ő is elszenvedője a folyamatos etikai vizsgálatosdinak. ","shortLead":"Szerinte ő is elszenvedője a folyamatos etikai vizsgálatosdinak. ","id":"20181013_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_folyamatos_melodramajaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0ac52-5cdd-484c-9ca1-bae61bd6751c","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_folyamatos_melodramajaert","timestamp":"2018. október. 13. 19:19","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP folyamatos melodrámájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében – közölte az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI).","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében –...","id":"20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbcbbd3-1567-4158-9266-043a547a4f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","timestamp":"2018. október. 15. 00:03","title":"Készüljön, a héten rossz lesz a levegő ebben a 12 magyar városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]