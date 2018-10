Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","shortLead":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","id":"20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28369cc3-0217-40e6-acea-2e46716af356","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Bementek egy VIII. kerületi hotelba és onnan loptak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","shortLead":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","id":"20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20eb53-e564-4fb3-b887-b3e8652610bc","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","timestamp":"2018. október. 10. 10:11","title":"Bíróság elé álltak a brit szülők, akik Adolf Hitler után nevezték el a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608665c-7742-44af-8780-1b3e8f378617","c_author":"Pacher Tibor","category":"tudomany","description":"A hardver gyártásához és a szoftver üzemeltetéséhez biztosítani kell a szükséges nyersanyagokat, energiát és a megfelelő szaktudást. Újabb válaszcikk Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindítójára. ","shortLead":"A hardver gyártásához és a szoftver üzemeltetéséhez biztosítani kell a szükséges nyersanyagokat, energiát és...","id":"20181010_Veges_keszletek_eroforrasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2608665c-7742-44af-8780-1b3e8f378617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0130ebed-8b64-4e4c-bdc0-67fa3226f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Veges_keszletek_eroforrasok","timestamp":"2018. október. 10. 13:01","title":"Véges készletek: lesz-e elég erőforrásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","shortLead":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","id":"20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169899e3-fdab-4dd5-be6b-1ae154c285c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Csak másfél évre zárhatnák le a Lánchidat, de a gyalogosokat két évre letiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan ítélet. ","shortLead":"Szokatlan ítélet. ","id":"20181011_Kutatas_kutato_sikkasztas_zongora_New_York","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2cea1-6bbc-4e0d-9cb5-f3b8adc45d10","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Kutatas_kutato_sikkasztas_zongora_New_York","timestamp":"2018. október. 11. 12:04","title":"Börtön helyett zongoráznia kell annak a neurológusnak, aki a kutatási alapból sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design Day keretében 62 előadó történeteit ismerhetik meg, majd péntektől egy design sprint keretében próbálhatják ki a service design eszköztárát.","shortLead":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design...","id":"20181010_service_design_day_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a16ff-8cad-43b8-8411-01a499113ccd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_service_design_day_2018","timestamp":"2018. október. 10. 11:09","title":"Hogyan segítheti a service design a vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","shortLead":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","id":"20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6842f-2547-4026-9ac5-1df70c42e218","keywords":null,"link":"/elet/20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","timestamp":"2018. október. 09. 21:50","title":"Parádés módszerrel mentettek ki egy leopárdot egy 10 méter mély kútból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]