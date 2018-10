Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerinte olyan kémprogramot találtak a telefonján, amelyet csak kormányok használhatnak. Omar Abdul-Azíz attól fél, a beszélgetéseiknek is közük lehetett Dzsamál Hasogdzsi eltűnéséhez.","shortLead":"Szerinte olyan kémprogramot találtak a telefonján, amelyet csak kormányok használhatnak. Omar Abdul-Azíz attól fél...","id":"20181015_Egy_szaudi_ellenzeki_azt_allitja_Rijad_lehallgatta_beszelgeteseit_az_eltunt_ujsagiroval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7c515-a986-4b54-bb0c-4913af058574","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Egy_szaudi_ellenzeki_azt_allitja_Rijad_lehallgatta_beszelgeteseit_az_eltunt_ujsagiroval","timestamp":"2018. október. 15. 10:35","title":"Egy szaúdi ellenzéki azt állítja, Rijád lehallgatta beszélgetéseit az eltűnt újságíróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, aztán lehet beszélni létszámcsökkentésről is. A két fél egymással nem egyeztet, pedig hétfőn már bejelenthetik, hogyan bonyolítják le a beígért leépítést.","shortLead":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok...","id":"20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198f486-e763-47b4-b598-72c174dc9e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","timestamp":"2018. október. 14. 10:00","title":"A kormány már tudja, hogyan seprűz ki százezer embert a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes és igen hasznos újdonsággal bővült az utazós appok egyik népszerű darabja. Az új funkció a repüléshez készülődés alighanem leggyakoribb problémáját orvosolja, igen modern módon. ","shortLead":"Érdekes és igen hasznos újdonsággal bővült az utazós appok egyik népszerű darabja. Az új funkció a repüléshez...","id":"20181014_repulogep_poggyasz_csomag_meret_ellenorzes_alkalmazas_kayak_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270d542b-f666-4e04-9207-6fa15ad5c69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_repulogep_poggyasz_csomag_meret_ellenorzes_alkalmazas_kayak_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. október. 14. 14:03","title":"Van olyan telefonos program, amelyik ránézésre megmondja, felfér-e ingyen a csomagja a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba","c_author":"hvg.hu/foodnetwork","category":"vilag","description":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak parlamenti választást, s valószínűnek tűnik, hogy a valaha a Jean-Claude Juncker vezette párt szerepel a legjobban. Juncker utódja is megszabadulna a Fidesztől. ","shortLead":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak...","id":"20181014_Luxemburgban_a_keresztenydemokratak_nyerhetnek_akik_kiraknak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52122762-e594-44f7-84c8-4971976488d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_a_keresztenydemokratak_nyerhetnek_akik_kiraknak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Luxemburgban a kereszténydemokraták nyerhetnek, akik kiraknák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","shortLead":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","id":"20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef341d2f-6e7c-4c04-a7bc-4fe568ad419a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","timestamp":"2018. október. 15. 06:21","title":"A kislánya óvodai menzapénzén spórolt, nyomoznak a NAV-os ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint a következő napokban további apadás várható. A kirándulók most olyan helyekre is besétálhatnak, ahol máskor víz hömpölyög. Azt RTL Klub híradójának riportja.","shortLead":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint...","id":"20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb151fa-4b91-439e-b162-6026c84ec6a3","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2018. október. 14. 19:56","title":"Rekordalacsony a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, vékony fátyolfelhők inkább csak délnyugaton lehetnek az égen.","shortLead":"Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, vékony fátyolfelhők inkább csak délnyugaton lehetnek az égen.","id":"20181014_Meg_koszoni_marad_az_indiannyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e31abf-e6f1-4f49-b65e-cd9b88647302","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Meg_koszoni_marad_az_indiannyar","timestamp":"2018. október. 14. 08:20","title":"Köszöni, még marad az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]