[{"available":true,"c_guid":"90444fc0-43f4-4e85-a498-b677cecdd7fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"25 ezer eurós adócsalást lepleztünk le az első kísérletnél Santorini szigeténél – nyilatkozta a londoni Daily Mailnek az athéni adóhivatal egyik munkatársa. Mit csinál az adóhivatal drónja a tengerparton? Megfigyeli a turistaforgalmat.","shortLead":"25 ezer eurós adócsalást lepleztünk le az első kísérletnél Santorini szigeténél – nyilatkozta a londoni Daily Mailnek...","id":"20180925_Nem_a_vihar_miatt_kemlelik_az_eget_a_turistakat_hajoztato_adocsalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90444fc0-43f4-4e85-a498-b677cecdd7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ecd16f-af36-45de-9729-035ea68bf366","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Nem_a_vihar_miatt_kemlelik_az_eget_a_turistakat_hajoztato_adocsalok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:46","title":"Nem a vihar miatt kémlelik az eget a turistákat hajóztató adócsalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell emelni. Emiatt változni fog az élelmiszerkosár összetétele is.","shortLead":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell...","id":"20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e7432b-d17b-42a2-b649-fb236d36c277","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:29","title":"Szalmonella és sertéspestis miatt változik meg karácsonyig az élelmiszerkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabolcsban a 150 ezret sem éri el az átlagfizetés, Budapesten 270 ezer forint fölött van.","shortLead":"Szabolcsban a 150 ezret sem éri el az átlagfizetés, Budapesten 270 ezer forint fölött van.","id":"20180925_Az_on_megyejeben_mennyi_az_atlagfizetes_Mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54556905-0e50-4f2c-91ce-fe27ec4369ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Az_on_megyejeben_mennyi_az_atlagfizetes_Mutatjuk","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:15","title":"Az ön megyéjében mennyi az átlagfizetés? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tudta meg a G7.hu. A nyomozók egyben a rejtélyt is megoldották, de egy cseppet sem megnyugtató módon.","shortLead":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti...","id":"20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc70f2b-79f1-40e8-bfe1-3e98576b7573","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:04","title":"A nyomozók sem találták a kiperelt tao-iratokat a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc pedig mint a Felcsút klubelnöke.","shortLead":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc...","id":"20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ad0f5-9336-4df8-8a76-5264814309bb","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:28","title":"Rangos londoni futballgálán ünnepelt Mészáros Lőrinc a Felcsúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat, átadta a Vak Bottyán utcát a fővárosi városvezetésnek.","shortLead":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat...","id":"20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a50cd-481e-43ca-86c6-83180b040953","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:45","title":"Lemondott Kispest az utcáról, amit szétvertek a metrópótló buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk, mire megy az iPhone Xs Max a Samsung eddigi legígéretesebb telefonja ellen. ","shortLead":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk...","id":"20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d06ce0-1e1a-4c52-9f74-bc41ed772b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:03","title":"Itt a sebességteszt: egymásnak eresztették a legjobb iPhone-t és a legütősebb Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]