[{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","shortLead":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","id":"20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6e3482-6427-4644-b031-04e3e6be9961","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","timestamp":"2018. október. 15. 10:21","title":"Cseh mini-divatterepjáró: kistestvért kap a Skoda Karoq és Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","shortLead":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","id":"20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa834f76-008c-4066-8491-8a62a1f9ed65","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Patkányszámláló Facebook-oldalt indított a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ideje felrázni Brüsszelt! Védjük meg Európát!\" Ezzel a felütéssel készült kormányzati videó, amely Guy Verhofstadtot, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetőjét állítja pellengérre, amiért támogatja a bevándorlást, és ismét összemossa a menedékkérőket a terroristákkal.","shortLead":"\"Ideje felrázni Brüsszelt! Védjük meg Európát!\" Ezzel a felütéssel készült kormányzati videó, amely Guy Verhofstadtot...","id":"20181013_bevandorlas_migracio_sargentini_jelentes_guy_verhofstadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97033d61-8e1f-48fe-b28c-a8c8b6be528e","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_bevandorlas_migracio_sargentini_jelentes_guy_verhofstadt","timestamp":"2018. október. 13. 14:43","title":"Manipulált idézettel kampányol maga mellett a kormány külföldön - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény a tudósok és az ipar számára is fontos.","shortLead":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény...","id":"20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335be0a-8171-4d20-ae00-ec033006b5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","timestamp":"2018. október. 15. 09:03","title":"Két német műhold az egész Földet letapogatta, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb egy négyéves gyereket küldtek haza úgy, hogy erről szüleit sem értesítették.","shortLead":"Legutóbb egy négyéves gyereket küldtek haza úgy, hogy erről szüleit sem értesítették.","id":"20181013_Az_USA_neha_ugy_toloncol_ki_ovodaskoru_gyerekeket_hogy_senki_nem_varja_oket_hazajukban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63c672-b092-48b0-bf10-e4c60c0e353c","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Az_USA_neha_ugy_toloncol_ki_ovodaskoru_gyerekeket_hogy_senki_nem_varja_oket_hazajukban","timestamp":"2018. október. 13. 14:49","title":"Az USA néha úgy toloncol ki óvodáskorú gyerekeket, hogy senki nem várja őket hazájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\" vállalatot is elérte a korszellem. A Duracell ígérete szerint vésztöltőjük akár 72 órára elegendő energiával képes ellátni egy okostelefont.","shortLead":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\"...","id":"20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ad083-86e8-4239-b21e-f81628f869eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2018. október. 13. 14:03","title":"Kicsit elaludt a Duracell, de végül csak előállt egy használható külső akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43a69c-bce5-4ffe-835c-a194687640bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","timestamp":"2018. október. 13. 20:00","title":"Rujder Vivien: Nekem nincs is ujjlenyomatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]