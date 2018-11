Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","shortLead":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","id":"20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e0348-f056-4af4-bcd4-9114e4062e56","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","timestamp":"2018. november. 05. 11:16","title":"Mayweather visszatér a ringbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerültek”.","shortLead":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek...","id":"20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f5ce-38ca-48fe-b8b9-5ed4e209fa30","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","timestamp":"2018. november. 06. 09:07","title":"Amikor Orbán luxusrepülővel megy külföldi focimeccsre, a TEK is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","shortLead":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","id":"20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15576e0b-9f1e-461a-89fe-3642a9f3fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","timestamp":"2018. november. 05. 10:29","title":"Letartóztatásban marad várpalotai kettős gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fejlett országokban 1985 óta rohamosan nő a bőrrák miatti halálesetek száma a férfiak körében.","shortLead":"A fejlett országokban 1985 óta rohamosan nő a bőrrák miatti halálesetek száma a férfiak körében.","id":"20181105_Egyre_tobb_ferfi_hal_bele_a_borrakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ac7b06-ff68-47de-9d2c-d20f5f38fdca","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Egyre_tobb_ferfi_hal_bele_a_borrakba","timestamp":"2018. november. 05. 09:16","title":"Egyre több férfi hal bele a bőrrákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","shortLead":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","id":"20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e6406-ef53-4b5e-8d84-87473869a38a","keywords":null,"link":"/idojaras/20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 07. 05:22","title":"Lassan, de biztosan érkezik az ősz, három megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett. ","shortLead":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata...","id":"20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2608d-87d0-4077-b012-491bad8517c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","timestamp":"2018. november. 05. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már most ezrek húzzák a szájukat az új Diablo játék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És azzal kampányolnak majd, amivel Hadházy is foglalkozik: az Európai Ügyészséggel.","shortLead":"És azzal kampányolnak majd, amivel Hadházy is foglalkozik: az Európai Ügyészséggel.","id":"20181106_Egyutt_indul_az_MSZP_es_a_Parbeszed_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3285301-2e0c-43b1-a49a-057b9ebc846a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Egyutt_indul_az_MSZP_es_a_Parbeszed_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. november. 06. 08:47","title":"Együtt indul az MSZP és a Párbeszéd az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre védekezésül.","shortLead":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre...","id":"20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8bdce-f470-4116-96d1-062b44dbae1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","timestamp":"2018. november. 06. 16:51","title":"A NAV sem tudja, mit kezdjen a Migration Aid pártjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]