[{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy az új gyülekezési törvényt alkalmazták a három férfira.","shortLead":"Nem kizárt, hogy az új gyülekezési törvényt alkalmazták a három férfira.","id":"20181121_Beszelgettek_gesztikulaltak__elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ba18b-910c-45ec-b65a-77b703c4aa27","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Beszelgettek_gesztikulaltak__elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 21. 09:26","title":"Beszélgettek, gesztikuláltak – elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","shortLead":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","id":"20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f466f3-91ca-4ee9-98dc-2475c9e0f4b6","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 21:41","title":"Trump átvette a Fehér Ház óriási karácsonyfáját, de mintha nem tetszene neki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve mennyit fizetnek nekik. Kiderült, a KDNP-s Aradszki András egyik munkatársa 1,63 millió forintot keres havonta. Nem panaszkodhatnak a Fidesz frakciót vezető Kocsis Máté segítői sem, akik – ha valamiért össze kellene gyűlniük – a képviselői irodaház legnagyobb termébe sem férnének be. A kormánypárti politikusok, illetve a frakciók összesen majdnem 700 alkalmazottat foglalkoztatnak. \r

","shortLead":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve...","id":"20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf346c43-f02d-4bdb-b8a1-4a79bff44705","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","timestamp":"2018. november. 20. 11:35","title":"A miniszterelnökénél magasabb bért fizet alkalmazottjának egy KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette elhelyezett táblát.","shortLead":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette...","id":"20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3054e-e6ff-4f54-8b34-7dbf395aa521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","timestamp":"2018. november. 21. 13:58","title":"A nap fotója: \"a világ legrövidebb bicikliútja\" Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f5bcb1-e2e6-4512-9f35-69742a83a845","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy egy kottából énekelünk Mártha úrral – ezt mondta a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János arra a levélre, amelyet néhány nappal ezelőtt Mártha Imre, az MVM volt vezérigazgatója küldött neki.","shortLead":"Nem biztos, hogy egy kottából énekelünk Mártha úrral – ezt mondta a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli...","id":"20181120_Majd_beszelunk_rola__itt_a_miniszter_valasza_a_volt_MVMvezernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f5bcb1-e2e6-4512-9f35-69742a83a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955f44c1-152e-44cf-b41d-29f394f5d316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Majd_beszelunk_rola__itt_a_miniszter_valasza_a_volt_MVMvezernek","timestamp":"2018. november. 20. 13:32","title":"\"Majd beszélünk róla\" – itt a paksi miniszter válasza a volt MVM-vezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","shortLead":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","id":"20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f5920-e5ec-43cf-b8b5-3143c4ac3780","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","timestamp":"2018. november. 19. 17:01","title":"Kamu adatvédelmi ellenőrzéssel vernek át önkormányzatokat csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]