Ha a nettó befizető országok kormányai úgy vélik, hogy a magyar kormány valóban a közös erőfeszítések gyengítésére törekszik, akkor visszaüthet a Brüsszel-ellenes politika: emiatt csökkenhet a Magyarországnak járó uniós források mennyisége és ragaszkodni fognak a komolyabb ellenőrzéshez is – mondta el a HVG-nek adott interjúban Darvas Zsolt. A brüsszeli Bruegel kutatóintézet vezető elemzője szerint a mostani, a Magyarország jogállamiságát vizsgáló eljárás is ezt a célt szolgálja. Ha pedig nem látnak garanciákat arra, hogy a magyar hatóságok az uniós támogatásokat megfelelően használják fel, és arra, hogy kivizsgálják a korrupciós ügyeket, megbüntetik a csalókat, annak a pénzek folyósításának a felfüggesztése, visszatartása lehet az ára. Hozzáteszi azonban azt is, ilyen javaslat azért merülhetett fel, mert az Európai Bizottság és a nettó befizető országok némelyike több tagállam esetében is félti a jogállamiság helyzetét.

Darvas Zsoltot a lap kérdezi arról is, tartani kell-e az EU szétesésétől, ha a jövő évi európai parlamenti választások után többségbe kerülnek az euroszkeptikus erők. A kutató szerint nehéz jóslásokba bocsátkozni, de minden előrejelzés azt mutatja, hogy a három fő pártcsalád, azaz a néppárt, a szociáldemokraták és a lilberálisok együttesen továbbra is többséget alkotnak majd. Ha mégis euroszkeptikus többség születik, az ugyan nehezítené bármely reform vagy változtatás elfogadáság, de sem az Európai Uniót, sem az euróövezetet nem tudnák szétverni. A következő hétéves költségvetést viszont át tudják írni, esetleg drasztikusan csökkenteni – figyelmeztet Darvas Zsolt.

