Mi lesz, ha a kínaiak azt ajánlják Trumpnak: ha véget vet a kereskedelmi háborúnak, akkor az amerikai cégeket előnyben részesítik majd az 1,4 milliárdos piacon? Ez már megtörtént – nyilatkozta a Politiconak egy magát megnevezni nem kívánó diplomata az Európai Unióban. A kínaiak hirtelen Boeing szerződést írtak alá, pedig korábban az Airbus-szal tárgyaltak. A kínaiaké a világ legnagyobb potenciális repülőgép piaca, ezért egy ilyen megállapodás tőrdöfés Európa szívébe.



Európa jelenleg profitál az amerikai-kínai kereskedelmi háborúból



Mindkét fél igyekszik a maga oldalára állítani az Európai Uniót, amely a világ legnagyobb kereskedője. Az európai cégek profitálnak a tarifaháborúból, mert az megdrágítja a kínaiak áruit Amerikában illetve az amerikaikét a Mennyei Birodalomban. Argentínában Trump és Hszi Csin-ping előrelépnek – jósolja Malström asszony, aki siet hozzátenni,



lehet, hogy Európának nem tetszik majd az eredmény



Persze hosszú távon a kereskedelmi háború sem jó, hiszen válságot okozhat az egész világgazdaságban. A probléma az, hogy Kína kommunista ország, vagyis a vállalatok központi utasításra működnek. Ha azt az utasítást kapják, hogy részesítsék előnyben Amerikát, akkor ezt fogják tenni – mondta Cecilia Malström, aki a WTO reformját szeretné elérni.



Az EU szövetséget ajánlott Trumpnak a WTO reformja érdekében



Épp a sajátságos kínai piacvédelem ellen Brüsszel együttműködést javasolt Washingtonnak annak érdekében, hogy változtassák meg a Világkereskedelmi Szervezet működését. Lighthizer, Trump kereskedelmi tanácsadója pozitívan fogadta az ötletet, de az elnök fütyült rá. Ő a kétoldalú tárgyalások híve és semmifajta nemzetközi szervezetben nem bízik igazán.



A kínaiak Junckert utánozzák?



Pekingben nagy feltűnést keltett, hogy Jean-Claude Juncker milyen sikeresen tárgyalt Donald Trumppal. Nem adott fel szinte semmit az európai érdekekből és mégiscsak elérte, hogy Trump jegelte az európai autók büntetővámját. Tanácsadói tépték a hajukat, de Trump a választási kampány kellős közepén úgy érezte, jót tesz a népszerűségének, ha ezúttal a barátságos arcát mutatja! A kínaiak ezen felbuzdulva le akarják kopírozni Jean-Claude Junckert – írja a Politico. Ebből pedig Európa jöhet ki most rosszul. A kínaiak mumusa, Lighthizer az európaiak nagy reménysége. Ennek ellenére Brüsszelben tudják, hogy önmagában a sikeres tárgyalási stratégia nem elég. Az amerikaiak továbbra is sokallják az európai autókat a hazai piacon. „Vagy magatok korlátozzátok az exportot ,vagy mi vetünk ki rá büntető vámot” – üzenték Washingtonból a nagy európai autógyártó cégeknek.



A kínaiak számítanak Európára



Hszi Csin-ping elnök nem véletlenül érkezett Európán keresztül a G20 találkozó argentínai helyszínére. Az Új Selyemút egészen Európáig tart. 3000 milliárd dollárt akarnak beruházni elsősorban az infrastruktúrában, de más ágazatokban is. A kínaiak belső piaca hatalmas és gyorsan bővül, de rendkívül gondosan védelmezett. Ezeket a falakat szeretné leépíteni az Európai Unió a WTO és Amerika segítségével. Csakhogy a csúcson Donald Trump és Hszi Csin-ping tárgyal. Ők mindketten a saját érdekeiket nézik. Ezért lehet, hogyha megállapodásra jutnak, akkor annak Európa lesz az egyik vesztese. (via Politico)