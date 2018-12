Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi mérföldkőnek számító transzplantációra került sor Brazíliában, ahol egy olyan nő szült egészséges gyermeket, aki halott donortól kapott méhet. ","shortLead":"Orvosi mérföldkőnek számító transzplantációra került sor Brazíliában, ahol egy olyan nő szült egészséges gyermeket, aki...","id":"20181205_mehtranszplantacio_mehatultetes_brazil_no_egeszseges_gyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a14a2-e5c6-441e-9750-4bd733787421","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_mehtranszplantacio_mehatultetes_brazil_no_egeszseges_gyermek","timestamp":"2018. december. 05. 10:33","title":"Orvosi csoda: egészséges gyermeket szült a nő, akibe egy halott donor méhét ültették át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében minden második hívásnál több, mint negyedóra alatt érnek ki.","shortLead":"Pest megyében minden második hívásnál több, mint negyedóra alatt érnek ki.","id":"20181205_Az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_is_erdekli_miert_ernek_ki_sokara_a_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640da74e-143e-4607-b7f5-5e5fc5b0efe3","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_is_erdekli_miert_ernek_ki_sokara_a_mentok","timestamp":"2018. december. 05. 14:59","title":"Az egészségügyért felelős államtitkárt is érdekli, miért érnek ki későn a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzati kiadók tulajdonosainak cégeiben több tízmilliárd forintnyi vagyon összpontosul, ezt tegnap önként és dalolva adták át a New York Times által csak kommunista propagandagépezetnek minősített Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak.","shortLead":"A kormányzati kiadók tulajdonosainak cégeiben több tízmilliárd forintnyi vagyon összpontosul, ezt tegnap önként és...","id":"20181205_Tobb_tizmilliard_forintot_toltak_be_az_uj_NERalapitvanyba_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71b4ad3-f184-4087-a617-ec731911e6a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tobb_tizmilliard_forintot_toltak_be_az_uj_NERalapitvanyba_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2018. december. 05. 10:30","title":"Több tízmilliárd forintot toltak be az új NER-alapítványba a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nigériai herceges csalás klasszikus példája az „ajtóba tett láb” technikának. Vagyis annak a jelenségnek, hogyha valaki már beleegyezett egy kisebb kérés teljesítésébe, később kapható nagyobb kérések teljesítésére is - mutat rá Maria Konnikova Az átverés művészete című könyvében.","shortLead":"A nigériai herceges csalás klasszikus példája az „ajtóba tett láb” technikának. Vagyis annak a jelenségnek, hogyha...","id":"20181204_nigeriai_csalas_technikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129a8b44-f334-4d26-b8b7-f8a669267968","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181204_nigeriai_csalas_technikaja","timestamp":"2018. december. 04. 13:15","title":"Mi a titka a nigériai csalás technikájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan, hogy egy EU-tagállam kiszorít az országából egy egyetemet.","shortLead":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan...","id":"20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cc2c17-d772-4096-819a-aafd864859d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","timestamp":"2018. december. 04. 19:25","title":"\"A CEU a Trump-korszak legutóbbi áldozata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]