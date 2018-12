Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvosi Nobel-díjasok szerint immuterápiával ellenőrzés alatt lehet majd tartani a daganatokat. Kérdés, hogy mikor.","shortLead":"Az orvosi Nobel-díjasok szerint immuterápiával ellenőrzés alatt lehet majd tartani a daganatokat. Kérdés, hogy mikor.","id":"20181208_A_rak_nem_fog_eltunni_de_kezelhetove_valhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e470f90-1946-4f02-9f0f-b8f4f7ae3e10","keywords":null,"link":"/elet/20181208_A_rak_nem_fog_eltunni_de_kezelhetove_valhat","timestamp":"2018. december. 08. 18:13","title":"A rák nem fog eltűnni, de kezelhetővé válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire. Három hete adta be pályázatát, de még kapott választ. ","shortLead":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire...","id":"20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501b40d9-c029-4f89-aa02-1a9f49f8c318","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","timestamp":"2018. december. 08. 12:11","title":"Zacher Gábor részállásban visszamenne a Honvédkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5ef29d-495a-4ff9-99ce-85c9ddd076b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elhunyt 91 éves szombaton Moszkvában Ljudmila Alekszejeva, az emberi jogi küzdelem egyik legjelentősebb oroszországi képviselője, az orosz elnök mellett működő emberi jogi tanács tagja.","shortLead":"Elhunyt 91 éves szombaton Moszkvában Ljudmila Alekszejeva, az emberi jogi küzdelem egyik legjelentősebb oroszországi...","id":"20181208_Meghalt_a_legismertebb_orosz_jogvedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f5ef29d-495a-4ff9-99ce-85c9ddd076b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bda2381-5e72-4d87-b90a-fb3aac08ddc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Meghalt_a_legismertebb_orosz_jogvedo","timestamp":"2018. december. 08. 20:45","title":"Meghalt a legismertebb orosz jogvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","shortLead":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","id":"20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c33b62-78f5-40a2-9350-00618ca66c5b","keywords":null,"link":"/sport/20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2018. december. 07. 22:43","title":"Kézilabda-Eb: nagy vereségbe szaladtak bele a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","shortLead":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14cb25-17b3-465e-94da-75b4707474f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","timestamp":"2018. december. 08. 08:12","title":"Hosszú Katinka beszélt a válásáról: \"Keményebb lettem, mint valaha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67aad9e-adee-48fe-9146-4a90bc7972fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly hosszú levélben utasította vissza a meghívást az Antall-emlékkonferenciára, amelyben arról ír, Orbán felszámolja Antall életművét, ezért nem emékezhet vele a volt miniszterelnökre. ","shortLead":"Herényi Károly hosszú levélben utasította vissza a meghívást az Antall-emlékkonferenciára, amelyben arról ír, Orbán...","id":"20181209_Orban_miatt_nem_megy_el_a_volt_MDFes_Antall_Jozsefre_emlekezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67aad9e-adee-48fe-9146-4a90bc7972fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416d4b11-c376-4aa1-8aed-b11b6d154de1","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Orban_miatt_nem_megy_el_a_volt_MDFes_Antall_Jozsefre_emlekezni","timestamp":"2018. december. 09. 12:17","title":"Orbán miatt nem megy el a volt MDF-es Antall Józsefre emlékezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","shortLead":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","id":"20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5e9d7-294c-4f0e-983c-a38f0a58738e","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2018. december. 09. 10:19","title":"Eldőlt, kik jutottak az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]