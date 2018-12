Ahogy beszámoltunk róla, a Greenpeace vizsgálataiból derült ki, hogy rákkeltő anyag található a XVIII. kerületi kutak vizében. A szervezet a lakosság kérésére kezdett vizsgálódni, az RTL Klub Híradója pedig a helyszínen forgatva hatalmas „tavat” találtak – csakhogy víz helyett olajos iszap volt a mederben.

A csatorna most megtudta, hogy az iszapot engedély nélkül rakta le a Cséry-telep mellett egy önkormányzati cég. Az egykori hulladéklerakóba 2013 előtt évekig engedély nélkül engedték a földbe a veszélyes olajiszapot. Az ügyben 5 év után, most 8 ember ellen emeltek vádat. A vádlottak között van a cég több korábbi vezetője is.