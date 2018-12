Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi mestere, Chuck Norris a budapesti turnéjáért. Ráadásul abból is csak a (hollywoodi mércével mérve mindenképpen) fapados verziót.","shortLead":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi...","id":"20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed087c1-fa07-4110-b994-7ada4a38faca","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 13:31","title":"Chuck Norris potom pénzért turnézott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két mentőautót küldenek a Kossuth térre. ","shortLead":"Két mentőautót küldenek a Kossuth térre. ","id":"20181214_Tuntetesek_a_mentok_is_felkeszulnek_az_estere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf54c76d-42c2-4cd4-a98e-210ffce2bbb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Tuntetesek_a_mentok_is_felkeszulnek_az_estere","timestamp":"2018. december. 14. 16:19","title":"Tüntetések: a mentők is felkészülnek az estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","shortLead":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","id":"20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5ff78-8dc2-4f28-a0dd-4ef247fbfd50","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","timestamp":"2018. december. 14. 19:02","title":"Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b31b5c8-d12c-4333-805b-189419b7b9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fentről minden imponzánsabb.","shortLead":"Fentről minden imponzánsabb.","id":"20181215_Elkepeszto_legifelvetelen_vagtat_tobb_szaz_szarvas_Baranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b31b5c8-d12c-4333-805b-189419b7b9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b32b472-0e9f-44e6-9a3e-1e4c6e715c5f","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Elkepeszto_legifelvetelen_vagtat_tobb_szaz_szarvas_Baranyaban","timestamp":"2018. december. 15. 08:45","title":"Elképesztő légifelvételen vágtat több száz szarvas Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","shortLead":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","id":"20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb2b80a-b8d6-4a58-8e44-c341fbff8df4","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","timestamp":"2018. december. 14. 13:03","title":"Világbajnok dartsos érkezik a budapesti gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék semmilyen formában nem alkalmazott erőszakot.","shortLead":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék...","id":"20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc629d2-b251-4698-a944-65a92c37f6db","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","timestamp":"2018. december. 13. 14:37","title":"Tordai rémhírterjesztésért feljelenti Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","shortLead":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","id":"20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfff615-3f78-423a-8018-d28ad1916b94","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","timestamp":"2018. december. 14. 11:01","title":"A macskás mémek megint fontos szerepet kaptak a terrorelhárításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]