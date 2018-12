Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.