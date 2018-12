Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","shortLead":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","id":"20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd0d53f-bbe8-4bc8-9ef7-f2c5cf581eed","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","timestamp":"2018. december. 18. 14:47","title":"Megformázta legóból az MTVA-nál történteket a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","shortLead":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","id":"20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486aff5-39b4-4c71-b615-39addd8a676d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 18. 19:47","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt és a közigazgatási bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van több olyan Instagram-fotója is, amelyekre különösen büszke, látogasson el az alábbi weboldalra, amely montázsba rendezi őket. ","shortLead":"Ha van több olyan Instagram-fotója is, amelyekre különösen büszke, látogasson el az alábbi weboldalra, amely montázsba...","id":"20181217_instagram_foto_montazs_bestnine_2018_legjobb_instagram_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce63e89-eda3-415b-bcf3-ed64fb970ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_instagram_foto_montazs_bestnine_2018_legjobb_instagram_fotok","timestamp":"2018. december. 18. 08:03","title":"Ha van Instagramja, próbálja ki: ez az oldal látványos montázst készít a legjobb fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült velük kinyitnia a Forbes újságírójának. A különös próbát csak az iPhone X állta ki.","shortLead":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült...","id":"20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2e58cd-5208-45f9-9a97-84c19e862a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","timestamp":"2018. december. 19. 09:03","title":"Sok androidos telefon elbukott, az iPhone viszont kiállta a különleges, arcazonosítós próbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","shortLead":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","id":"20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab3d09e-96a4-4697-81ff-5a7295187821","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","timestamp":"2018. december. 18. 20:17","title":"Meddig tűritek? - videóüzenetet küldött a Momentum Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen kisüt ma a nap.","shortLead":"Sok helyen kisüt ma a nap.","id":"20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee96447-63b8-46a7-bf0e-25ca9e7ca053","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 05:14","title":"Napos, de hideg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ed Sheeran koncertkörútja volt az idei év legsikeresebb turnéja a Pollstar zenei jegyeladási kutatócsoport összesítése szerint. ","shortLead":"Ed Sheeran koncertkörútja volt az idei év legsikeresebb turnéja a Pollstar zenei jegyeladási kutatócsoport összesítése...","id":"20181218_ed_sheeran_bevetel_turne_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ee5b0-2ff2-4d85-9940-5e3902c26c34","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_ed_sheeran_bevetel_turne_koncert","timestamp":"2018. december. 18. 19:09","title":"Hatalmasat kaszált idén Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]