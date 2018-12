„Ötszáz forintos napszámba jártam, nem volt itt más lehetőség” – ül le Éva szusszanni egyet a királyhegyesi Kanálka krémet gyártó manufaktúra pihenőszobájában.

A csongrádi hétszáz lelkes faluban korábban nem volt semmilyen munkalehetőség, főleg ha kisgyermekeket nevelő édesanyák szerettek volna elhelyezkedni. De a férfiaknak sem volt könnyebb. A szintén itt dolgozó Gábornak sem adódott volna nagyon más lehetősége. Főként úgy, hogy nem akarta, hogy veszendőbe menjen a tíz hektár földje, márpedig azt igen nehéz lett volna megművelni, ha a legközelebb munkalehetőséget adó Makóra jár be dolgozni.

A királyhegyesi krémgyártó manufaktúra 2013-ban, pályázati pénzből indult el, de aztán a kétéves projekt lejártával be is zárt. Akkor nem igazán volt remény az újraindulásra.

Ám jött a fordulat, egy fővárosi testvérpár látott fantáziát a krémekben, szövetkezetet alapítottak, és újra elindították a gyártást. Két év munkája után most már úgy érzik, hogy sínen vannak. De nem volt ennyire egyszerű, főleg nem azoknak, akiknek semmi lehetőségük nem volt a krémfőzésen kívül a faluban.

Megcsinálták a programot, de azzal ki is fújt

„Sírva csuktam be utolsóként az ajtót, amikor kifutott a projekt” – idézi fel a műhely bezárását Csányi Tünde, aki most is szakmai vezetője az üzemnek, és kezdetektől benne volt a programban. Akkor is, amikor az egész elindult. Még 2013-ban pályázaton nyert 160 millió forintot a Tudásklaszter Nonprofit Kft., ebből a pénzből oktatást szerveztek helyi munkanélkülieknek, majd a képzés után indították el a tanműhelyt, ahol zöldségből, gyümölcsből készült krémeket főztek, sütöttek.

Csányi Tünde © hvg.hu

„Én magam is közmunkás voltam, éppen ezért is kerestek meg még 2013-ban engem is. Kapva kaptam az alkalmon, hiszen hiába volt zöldség-gyümölcs feldolgozói, ifjúság- és gyermekvédelmi felügyelői, szoftverműködtetői papírom, egyikkel sem tudtam elhelyezkedni. Később pedig jöttek a gyerekek, amikor hívtak, akkor volt másfél éves a kisfiam. Nagy dilemma volt, mert nincsen bölcsőde a faluban, de végül a családom segített, így belevágtam” – érzékelteti Csányi Tünde, hogy a pici településen milyen nagy lehetőséget jelentett a képzés, később pedig a műhely elindítása.

Viszont a pályázat lezárásával, amelynek az alapja a képzés volt, nem maradt muníció, hiába kísérleteztek ízletes, zöldségalapú krémek készítésével. Merthogy a termékeket el is kellett volna adni a piacon, ráadásul, hogy tovább működjön a műhely, nagyobb tételben. De ez nem ment. A projekt kifutásával le kellett állni. Egy év telt el, ekkor szálltak be a projektbe a fővárosi Molnár testvérek, akik fantáziát láttak az üzemben, amelynek működtetésére megalapították a Vidékért Szociális Szövetkezet.

Az adott szónak nagyobb súlya van, mint a szerződésnek

„Megdobbant a szívem, amikor bementünk a királyhegyesi házba. Pontosan ilyenről álmodtunk” – meséli Farkas-Molnár Ágnes, hogy miért is csaptak le a lehetőségre, ami akkoriban éppen nem sok jóval kecsegtetett. „Csongrád megyei születésű vagyok, mindig is terveztünk egy ilyen profilú vállalkozást. Itt van cékla, hagyma. A krémek, amelyeket az asszonyok főztek, nagyon ízletesek, ezeket meghagytuk, csak néhány termékkel bővítettük a szortimentet” – magyarázza Ágnes, aki a helyi termelőkkel is gyorsan megtalálta a közös hangot.

„Nagy mennyiségű kápia paprika szállításában állapodtunk meg egy családdal, és nem kötöttünk szerződést, azt mondták, hogy hozzák, az adott szó számít. És így lett.” – meséli Farkas-Molnár Ágnes, az egyik alapító, amikor már az alapanyagok beszerzéséről beszélgetünk. Sok vállalkozásnak ez gondot jelent, de Ágiék zömében a faluból szerzik be a céklát és a hagymát, sőt az egyik dolgozójuk az otthon megtermelt hagymát is a manufaktúrának adja el. Piaci áron veszik meg tőle, így a kettő együtt már jó jövedelmet jelent az egyébként minimálbéres fizetéssel.

© hvg.hu

Hajtás van, de mindenki szereti

Az üzem valaha tejcsarnok volt, az épület szerkezetét nem változtatták meg, csak felújították. Az egyik helyiségben tárolják a tisztításra váró zöldséget, gyümölcsöt, innen éppen kedden fogyott el a birsalma, most a hagyma vár az előkészítésre. Aztán hámoznak, darabolnak, sütnek, főznek, fűszereznek, majd végül kézzel adagolják a kész terméket, a céklából hagymából, meggyből, birsalmából és más zöldségekből készült, ízesített Kanálka krémet az üvegekbe. Mindezt négyen végzik, egy húzós, birsalmás napon 768 üveget töltöttek meg úgy, hogy a munkafolyamat első mozzanatától kezdve az utolsóig el kellett végezni.

„Nekünk ez egy megváltás. Ha nem lenne, akkor maradna a közmunka, vagy a napszám pár száz forintos órabérrel” – mondja Éva, akinek a férje három műszakban jár át Makóra. Az asszony szerint kell a pénz is, és valakinek kell a gyerekekkel is lennie.

„Nem úgy van, mint a tanműhelyben, a tempó változott” – ismeri el Tünde, hogy a motiváció sokat számít, most a manufaktúrát mindenki egy kicsit a magáénak is érzi.

© hvg.hu

„Sínen vagyunk, de most jön a java”

„Sajtüzletekben, kisebb boltokban már lehet kapni, de az egyik üzletlánc is felfigyelt már ránk” – sorolja az eredményeket a szövetkezetalapító Farkas-Molnár Ágnes, aki azt is tudja, hogy még pár évnek el kell telnie, hogy azt érezze, hogy eredményeket értek el. Sok pénzt fektettek bele a vállalkozásba, fizetik a királyhegyesi épület bérleti díját, a bérek kifizetését támogatja még az Országos Foglalkoztatási Alap. „Ez a két év volt a tanulási idő, most jön a neheze” – teszi hozzá Farkas-Molnár Ágnes.