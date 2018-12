Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"gazdasag","description":"A nemzet digitális sikeréhez nem a napi egyszeri udvaron tartott tornaórákon keresztül vezet az út. Hozzászólás Scharle Ágota vitaindítójához.","shortLead":"A nemzet digitális sikeréhez nem a napi egyszeri udvaron tartott tornaórákon keresztül vezet az út. Hozzászólás Scharle...","id":"20181221_Digitalisan_is_all_az_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791eff89-9d1f-48a9-a0c7-a254e4533a7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Digitalisan_is_all_az_ido","timestamp":"2018. december. 21. 15:50","title":"Digitálisan is áll az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e69c4a1-8895-4cfe-9abc-d4ec3db7f428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két repülőgép-hordozót építenek, rakétavédelmi rendszert és harci gépeket szereznek be.","shortLead":"Két repülőgép-hordozót építenek, rakétavédelmi rendszert és harci gépeket szereznek be.","id":"20181221_Japan_felfegyverkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e69c4a1-8895-4cfe-9abc-d4ec3db7f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46e3553-ea4a-46dc-b5a1-81ca6abd51c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Japan_felfegyverkezik","timestamp":"2018. december. 21. 10:49","title":"Japán felfegyverkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"A tények szisztematikus meghamisításával politikai érdekeket kiszolgáló magyarországi kormánysajtó a nemzetközi populistákkal együtt csapott le a Spiegel botrányára. Csak azt felejtik elmagyarázni, mi történt Hamburgban. És hogy miért nem a saját házuk udvarán sepernek.","shortLead":"A tények szisztematikus meghamisításával politikai érdekeket kiszolgáló magyarországi kormánysajtó a nemzetközi...","id":"20181222_A_Spiegel_bune_a_Magyar_Idok_szegyene_es_a_dramai_belepo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc1a144-df76-4271-beed-0468263aec4d","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Spiegel_bune_a_Magyar_Idok_szegyene_es_a_dramai_belepo","timestamp":"2018. december. 22. 11:52","title":"A Spiegel bűne, a Magyar Idők szégyene és a mérgező belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most úgy tűnik, van, aki már használ is egy Galaxy S10-et.","shortLead":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most...","id":"20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a76571-ac28-4d08-85c9-02284974d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","timestamp":"2018. december. 21. 13:03","title":"Lefotózták: valaki már használja a Galaxy S10-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9743ad-3a17-4c79-8830-15a605ff1a35","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az örökös „törvényalkotási rohanás” a kormányzó többségnek sem jó: a képviselők ma már idejük jelentős részét a frissen hozott törvények kijavítására kénytelenek fordítani. Ilyenkor azt szokták az indoklásba írni, hogy „pontosítás”. No de pontosítani azt kell, ami pontatlan. Nem lehetne eleve pontosan fogalmazni?","shortLead":"Az örökös „törvényalkotási rohanás” a kormányzó többségnek sem jó: a képviselők ma már idejük jelentős részét a frissen...","id":"20181222_Tobbet_foglakoznak_a_kepviselok_egy_torveny_kijavitasaval_mint_a_megirasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9743ad-3a17-4c79-8830-15a605ff1a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea7d866-beee-4eb9-8304-40da37fcfc4c","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tobbet_foglakoznak_a_kepviselok_egy_torveny_kijavitasaval_mint_a_megirasaval","timestamp":"2018. december. 22. 12:30","title":"A kormánytöbbség már többet foglalkozik egy törvény kijavításával, mint a megírásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507c3515-b0fe-4af9-8d91-35d32b8fea6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta kifizetni a taxiját, mástól kért rá pénzt. ","shortLead":"Nem tudta kifizetni a taxiját, mástól kért rá pénzt. ","id":"20181220_Sikkasztas_miatt_keresnek_egy_ferfit_aki_penzt_kert_egy_vadidegentol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507c3515-b0fe-4af9-8d91-35d32b8fea6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0a1c28-e0aa-4526-8120-7f9d9ce7cdee","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Sikkasztas_miatt_keresnek_egy_ferfit_aki_penzt_kert_egy_vadidegentol","timestamp":"2018. december. 20. 15:49","title":"Sikkasztás miatt keresnek egy férfit, aki pénzt kért egy vadidegentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük, hogyan látták a szeretetet a pszichológia legnagyobb elméletalkotói. ","shortLead":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük...","id":"20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841eee69-051c-4003-a85f-9afcf9ce8f39","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","timestamp":"2018. december. 20. 17:30","title":"Jól szeretni ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint írni vagy olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]