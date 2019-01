Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","shortLead":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","id":"20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828a107c-6aef-4e29-9a06-627dfe69cb15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","timestamp":"2019. január. 02. 14:45","title":"Videó: Ilyen egy orosz Nissan GT-R-es vonulás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","shortLead":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","id":"20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e01586-d7ee-47f3-8b70-82b166c0261c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","timestamp":"2019. január. 03. 09:57","title":"Hiába nőttek Magyarországon a bérek, európai viszonylatban visszaestünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c148d5-15e9-401b-a209-8d96c881a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél nem vihetett be a Parlamentbe egy momentumos politikust.","shortLead":"Szél nem vihetett be a Parlamentbe egy momentumos politikust.","id":"20190103_Szel_Bernadett_szerint_mar_reggel_meglepetest_okozott_Kover_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c148d5-15e9-401b-a209-8d96c881a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e247e9-df71-4e74-a9de-772780d8394f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szel_Bernadett_szerint_mar_reggel_meglepetest_okozott_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 09:02","title":"Szél Bernadett szerint már reggel meglepetést okozott Kövér László, Tordai megint élőzte az ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést rögzíthessenek – mondja a rendőrség közlekedésrendészeti főosztályvezetője a tavaly bevezetett civil autós traffipaxok használatával kapcsolatban. ","shortLead":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést...","id":"20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31c176-5cec-43a4-95a9-1f41364a9e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","timestamp":"2019. január. 03. 09:18","title":"Bejött a civilautós traffipax a rendőrségnek, a facebookos kritikákkal pedig nem harcolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"hetilap","description":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti kérdést az ENSZ exfőtitkáráról készült film. ","shortLead":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti...","id":"201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b9cfa9-2a5e-4888-8966-4a63acf72354","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Tagadásban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fec6fc-8f6b-4056-960a-fe6ecde94832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy dél-koreai képviselő azt állítja, elhagyták az olasz diplomáciai képviseletet, az olasz kormány viszont arról sem tud, hogy a férfi menedékjogért folyamodott volna.","shortLead":"Egy dél-koreai képviselő azt állítja, elhagyták az olasz diplomáciai képviseletet, az olasz kormány viszont arról sem...","id":"20190104_Felesegevel_egyutt_eltunt_az_EszakKoreai_diplomata_aki_menedekkerelmet_nyujtott_be_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31fec6fc-8f6b-4056-960a-fe6ecde94832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948d880-dcf8-435b-9030-198288f8f681","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Felesegevel_egyutt_eltunt_az_EszakKoreai_diplomata_aki_menedekkerelmet_nyujtott_be_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 05:26","title":"Feleségével együtt eltűnt az észak-koreai diplomata, aki menedékkérelmet nyújtott be Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]