Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső döntést úgyis a nemzeti kormányok hozzák meg – mondta Jyrki Katainen.","shortLead":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső...","id":"20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b7c36-f9d6-43a9-9dc4-4f7aa6275862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. január. 09. 16:57","title":"A finn EU-biztos nem adna uniós pénzt olyan országnak, ahol nem tisztelik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","shortLead":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","id":"20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd664dba-f017-4865-b8c8-9f5a36856a71","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","timestamp":"2019. január. 08. 17:06","title":"Iskolája elhatárolódik a kecskeméti tüntetésen felszólaló gimnazista lány dühös beszédétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi metróvonalon betiltják az ételek fogyasztását. Az állomásokon továbbra is lehet enni.","shortLead":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi...","id":"20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e8467-c0e6-4ef1-b233-078621e526f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","timestamp":"2019. január. 08. 15:50","title":"Január közepétől teljesen betiltják az evést a bécsi metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789be265-9fbf-4a25-b2e1-2f73118d5945","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vox nevű szélsőjobboldali párt beleegyezett abba, hogy támogatja a legnépesebb spanyol régióban, Andalúziában alakult jobbközép-kormányzatot, amely a múlt hónapi választáson legyőzte a tartományt évtizedek óta kormányzó szocialistákat.","shortLead":"A Vox nevű szélsőjobboldali párt beleegyezett abba, hogy támogatja a legnépesebb spanyol régióban, Andalúziában alakult...","id":"20190110_Franco_halala_ota_most_kerult_eloszor_kormanykozelbe_a_spanyol_szelsojobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=789be265-9fbf-4a25-b2e1-2f73118d5945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd66aa-bb6a-46da-b0ce-37528b16247d","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Franco_halala_ota_most_kerult_eloszor_kormanykozelbe_a_spanyol_szelsojobb","timestamp":"2019. január. 10. 13:56","title":"Franco halála óta most került először kormányközelbe a spanyol szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell gondolnia, mit ír alá. Ott lehet kihasználni az alkupozíciót, ahol munkaerőhiány van – írta az Adózóna.","shortLead":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell...","id":"20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5004ab05-a5ed-46f1-a605-290e37e9675c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","timestamp":"2019. január. 08. 15:35","title":"Túlóratörvény: most kell mindenkinek nagyon alaposan átolvasnia, mit ír alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f797c19b-47b1-4d94-84c7-c0d112785dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyszínre vonuló mentőautók pontos másával megegyező szimulátort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az ország egyik legmodernebb szimulációs körülményeit biztosító zárt mentőautó az egészségügyi szakokon tanulók képzését segíti.","shortLead":"A helyszínre vonuló mentőautók pontos másával megegyező szimulátort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az ország...","id":"20190110_szegedi_tudomanyegyetem_szte_aok_mentoauto_szimulator_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f797c19b-47b1-4d94-84c7-c0d112785dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5aed-4aa3-4abc-817a-bdb837106f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_szegedi_tudomanyegyetem_szte_aok_mentoauto_szimulator_mercedes","timestamp":"2019. január. 10. 10:03","title":"Olyan, mint a mentőautó: új szimulátorral gyakorolnak a szegedi orvoshallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki menetrendjéből a biztonsági szolgálatok dolgozóinak egész napos sztrájkja miatt.","shortLead":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki...","id":"20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e20f77-9392-4734-8c48-51649100bed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","timestamp":"2019. január. 10. 10:21","title":"Dübörög a német repülőtéri sztrájk, magyarokat is érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]