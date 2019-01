Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b7e2fd-613b-46d4-bddf-5cec31a95815","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hullámokat vert a sajtóban, amikor a lány elbarikádozta magát egy bangkoki repülőtéren, és nevét, arcát vállalva kért segítséget az interneten.","shortLead":"Óriási hullámokat vert a sajtóban, amikor a lány elbarikádozta magát egy bangkoki repülőtéren, és nevét, arcát vállalva...","id":"20190112_Mar_Kanadaban_van_a_szaudi_csaladjatol_elmenekult_tinedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b7e2fd-613b-46d4-bddf-5cec31a95815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3bdf94-5dae-4fcc-bef2-71b2d658ede3","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Mar_Kanadaban_van_a_szaudi_csaladjatol_elmenekult_tinedzser","timestamp":"2019. január. 12. 17:33","title":"Már Kanadában van a szaúdi családjától elmenekült tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190112_Nezze_itt_vannak_a_heti_lottoszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f8564-2e8d-4e59-9a66-db5acda7a31d","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Nezze_itt_vannak_a_heti_lottoszamok","timestamp":"2019. január. 12. 19:52","title":"Nézze, itt vannak a heti lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álkeresztények, rongyemberek, magyarul nem tudó dilettánsok - komoly pofonok repkednek a jobboldali médiában kirobbant elszámolási vita körül.","shortLead":"Álkeresztények, rongyemberek, magyarul nem tudó dilettánsok - komoly pofonok repkednek a jobboldali médiában kirobbant...","id":"20190113_Kiborult_a_bili_a_Pesti_Sracoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efbb7d-68a9-48f7-ba43-a5db9654a756","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Kiborult_a_bili_a_Pesti_Sracoknal","timestamp":"2019. január. 13. 09:39","title":"Kiborult a bili a Pesti Srácoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi az egytrillió a tízediken. Utána pedig a válaszra valami zenét kell produkálni. ","shortLead":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi...","id":"20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288def33-b430-45ab-8334-e2664da4a65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","timestamp":"2019. január. 13. 16:13","title":"Ilyen (mulatságos), amikor a zenészek megkérdezik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a rabszolgatörvényről szól az amerikai CNBC üzleti hírtelevízió internetes portáljának cikke, de a magyar belpolitikai helyzetről is ír.","shortLead":"Elsősorban a rabszolgatörvényről szól az amerikai CNBC üzleti hírtelevízió internetes portáljának cikke, de a magyar...","id":"20190112_Orban_huzasairol_olvashattak_a_Wall_Streeti_tozsdecapak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ad4e0-2294-4e61-84c4-38632f427d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190112_Orban_huzasairol_olvashattak_a_Wall_Streeti_tozsdecapak","timestamp":"2019. január. 12. 16:07","title":"Orbán húzásairól olvashattak a Wall Street-i tőzsdecápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek köszönhetően \"visszakaphatják\" a saját hangjukat. A fejlesztést használó egyik, 51 éves páciens szerint remek találmányról van szó.","shortLead":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek...","id":"20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7119be5b-2976-419b-b55c-f2469f96539b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","timestamp":"2019. január. 13. 15:03","title":"Megcsinálták az alkalmazást, amely \"visszaadja\" a gégeeltávolításon átesett betegek hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","id":"20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93c2f4-7473-4e91-928c-afdad6557ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","timestamp":"2019. január. 14. 09:30","title":"Péterfalvi: Szabályt sérthettek az ellenzéki képviselők az MTVA-székházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul.","shortLead":"A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul.","id":"20190114_Mar_nem_kapnak_kiegeszito_tamogatast_azok_a_falvak_ahol_nem_vetnek_ki_iparuzesi_adot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a269cf8-e4a1-456b-89a1-68a0022459d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Mar_nem_kapnak_kiegeszito_tamogatast_azok_a_falvak_ahol_nem_vetnek_ki_iparuzesi_adot","timestamp":"2019. január. 14. 08:48","title":"Elfejethetik a kiegészítő támogatást a falvak, amelyek nem tudnak elég adót beszedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]