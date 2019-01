Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is korszakhatár. Tony Soprano, a pánikrohamokkal küzdő maffiavezér történetének sikere nélkül nem lett volna pénz és mersz elkészíteni a Trónok harcát sem.","shortLead":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is...","id":"201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d1bf84-6541-4155-bb8c-1d25e37014a6","keywords":null,"link":"/kultura/201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","timestamp":"2019. január. 19. 13:00","title":"Családi történet: amikor a Maffiózók átírta a sorozatok történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító üzemek világszerte - derült ki kanadai, holland és dél-koreai kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve az ottani élővilágot.","shortLead":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító...","id":"20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb47aa-f1df-4df3-b10e-9f38cf42364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","timestamp":"2019. január. 19. 19:03","title":"Csak most jöttek rá, hogy nem is annyira sótalanítanak a sótalanító üzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai bajnokságán a BOK csarnokban.","shortLead":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai...","id":"20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95747f06-9029-48ee-8948-1e64970e8899","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","timestamp":"2019. január. 19. 16:15","title":"Hat hónap kényszerszünet után győzelemmel tért vissza a magyar atlétika csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek tartaná, ha a brit EU-tagság a kilépés (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg, és ennek elkerülésére sok cégvezető akár az újabb népszavazás kiírását is pártolná.","shortLead":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek...","id":"20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d82c1b4-bc2f-4c2b-a8b7-260b0f0efa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","timestamp":"2019. január. 20. 15:32","title":"A brit vállalatvezetőknek nagyon nem tetszene a megegyezés nélküli Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához kapcsolódóan ma délelőtt 11-kor a margitszigeti domonkos kolostor romjainál – közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense.","shortLead":"Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához...","id":"20190120_A_Margitszigeten_misezik_Erdo_Peter_Szent_Margit_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a5d247-4743-4d8e-b699-f3fd5418bc57","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_Margitszigeten_misezik_Erdo_Peter_Szent_Margit_tiszteletere","timestamp":"2019. január. 20. 08:39","title":"A Margitszigeten misézik Erdő Péter Szent Margit tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hétről hétre több tízezren tüntettek Belgrádban Aleksandar Vucic államfő ellen. Szerbiában ugyanazt követelik, mint Magyarországon: a szabadságjogok és a törvények tiszteletben tartását, a korrupció visszaszorítását.","shortLead":"Hétről hétre több tízezren tüntettek Belgrádban Aleksandar Vucic államfő ellen. Szerbiában ugyanazt követelik, mint...","id":"201903__szerbia_tuntet__amult_arnyai__athallasok__hazug_hatalom_elszant_tuntetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76ad05c-a555-44c6-8ee2-a866d270e68d","keywords":null,"link":"/vilag/201903__szerbia_tuntet__amult_arnyai__athallasok__hazug_hatalom_elszant_tuntetok","timestamp":"2019. január. 19. 10:30","title":"Hazug hatalom, elszánt tüntetők - magyaros hangulat Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"T. R.","category":"kultura","description":"Hosszú betegség után, életének 75. évében meghalt Andy Vajna.","shortLead":"Hosszú betegség után, életének 75. évében meghalt Andy Vajna.","id":"20190120_Meghalt_Andy_Vajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d456fd-f1de-4f25-bd6a-4c5f4e4c1244","keywords":null,"link":"/kultura/20190120_Meghalt_Andy_Vajna","timestamp":"2019. január. 20. 11:44","title":"Meghalt Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán. A gondozottak érdekeinél a jelek szerint fontosabbak az anyagi szempontok.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó...","id":"201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ba73f1-aa20-4545-b503-a46ed196d49e","keywords":null,"link":"/itthon/201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","timestamp":"2019. január. 20. 10:00","title":"A város peremén: indul a lelketlen kastélymutyi? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]