[{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar már profi labdarúgóvá válni a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.","shortLead":"Nem akar már profi labdarúgóvá válni a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.","id":"20190123_usain_bolt_visszavonulas_sprinter_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b3d31-c26f-447a-acf5-b23236469d7f","keywords":null,"link":"/sport/20190123_usain_bolt_visszavonulas_sprinter_foci","timestamp":"2019. január. 23. 10:15","title":"Usain Bolt: Ennyi volt a karrierem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí a szürrealizmus meghatározó festője és nagy túlélője. 