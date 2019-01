Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot – derült ki a Népszava interjújából. Az MTVA-ban járó képviselők pedig nem rendeltetészerűen éltek a mentelmi jogukkal. Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot – derült ki a Népszava interjújából. Az MTVA-ban járó képviselők pedig nem rendeltetészerűen éltek a mentelmi jogukkal.
Sajátos mozzanat volt a túlóratörvény parlamenti elfogadása Trócsányi szerint

Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott szerepe is szóba jön.
Mit nem bocsát meg Michelle Obama soha Donald Trumpnak?

Ez az első alkalom, hogy a találkozót Európán kívül rendezik meg. Ez az első alkalom, hogy a találkozót Európán kívül rendezik meg. Örülhet Orbán, Jeruzsálemben lesz a V4-ek találkozója

Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója, ott tartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését februárban. Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója, ott tartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését februárban. A helyszínül szolgáló hotel Mészáros Lőrincé.
Mészáros Lőrinc balatoni szállodájában lesz a Fidesz frakcióülése

Aki tehette, nem várta meg a lakásvásárlással az októberi lakáshitel-szigorítást, így tízéves rekordot döntöttek a négyzetméterárak. Aki tehette, nem várta meg a lakásvásárlással az októberi lakáshitel-szigorítást, így tízéves rekordot döntöttek a négyzetméterárak. Mivel ezek a vevők már hiányozni fognak idén a piacról, az eladóknak mérsékelni kell majd az árakat.
Sokan a jegybank miatt hozták előre a lakásvásárlást

Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.
A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta

Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek mellett működött a Honvédkórház sürgősségi centruma. Ugyanerről beszélt egy múlt héten birtokunkba kerül levél tanúsága szerint a részleg megbízott vezetője is, amit még a miniszter sem cáfolt meg. Az egészségügyi intézmények működését ellenőrző Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata mégis mindent rendben talált a Róbert Károly körúton. Hogy lehet ez? És ki a felelős, hogy így van?
Mindent rendben talált egy ellenőrzés a Honvéd sürgősségijén, ami az osztályvezető szerint is működésképtelen volt

Már az északi-sarki földben is kimutatták az antibiotikumokra rezisztens baktériumok nyomát. Már az északi-sarki földben is kimutatták az antibiotikumokra rezisztens baktériumok nyomát. Az ilyen szuperbaktériumok tömeges elterjedése meg is tizedelhetné a Föld emberi populációját, a brit kormány szerint a probléma nagyobb, mint a globális felmelegedésé. Az ilyen szuperbaktériumok tömeges elterjedése meg is tizedelhetné a Föld emberi populációját, a brit kormány szerint a probléma nagyobb, mint a globális felmelegedésé.
Az Északi-sarkon is kimutatható a világvégét hozó baktérium nyoma