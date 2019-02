Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit költöttek átigazolásra a télen, nem árulta el.","shortLead":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit...","id":"20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a267b7f-5cff-4ac4-8155-8ce119635538","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","timestamp":"2019. február. 05. 13:40","title":"Kétszeri kérdésre sem árulta el a Fradi vezérigazgatója, mennyiért igazoltak játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21546e02-51f3-43ff-b876-fc3f59ab4730","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik helyen álló Internazionale nagy meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Bolognától az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A harmadik helyen álló Internazionale nagy meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Bolognától az olasz...","id":"20190203_Bombameglepetes_Milanoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21546e02-51f3-43ff-b876-fc3f59ab4730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23829a3-f0b5-4d46-afd0-0409c3f3058c","keywords":null,"link":"/sport/20190203_Bombameglepetes_Milanoban","timestamp":"2019. február. 03. 21:39","title":"Bombameglepetés Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait elemző Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait...","id":"20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e37f206-db2e-42b7-bd24-c3050964669e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","timestamp":"2019. február. 04. 06:03","title":"Jó úton vagyunk, hogy feljussunk a 4,8 km magas hegyre a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi sem örök.","shortLead":"Semmi sem örök.","id":"20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3af1f7-d5f4-4696-b802-6d17e6de7ed5","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","timestamp":"2019. február. 04. 06:24","title":"Már el is tűnt Bayer Zsolt szobra a Pozsonyi útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatvanadik születésnapjára már nem egészséges a legtöbb magyar, az egészségben töltött évek száma jóval kevesebb, mint az EU-átlag.","shortLead":"A hatvanadik születésnapjára már nem egészséges a legtöbb magyar, az egészségben töltött évek száma jóval kevesebb...","id":"20190204_Eurostat_egyetlen_egeszseges_nyugdijas_eve_sem_lesz_az_atlagos_magyarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c710b2-2b34-4ee8-a9c9-6f12a3751573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Eurostat_egyetlen_egeszseges_nyugdijas_eve_sem_lesz_az_atlagos_magyarnak","timestamp":"2019. február. 04. 12:27","title":"Eurostat: Egyetlen egészséges nyugdíjas éve sem lesz az átlagos magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","shortLead":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","id":"20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5e5b2-0164-40ff-b4cb-01c88dddd431","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Van, aki akár életfogytiglant is kaphat a héttagú drogkereskedő-hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","shortLead":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","id":"20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a52b0-1bf7-4659-ba66-1c8e16335c23","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","timestamp":"2019. február. 05. 14:27","title":"Ha száz év a dohányzási korhatár, vajon leszoknak az emberek a cigarettáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak online adataik biztonságának védelmében, mert azok erősebbek és hatékonyabbak, mint a gyakran változtatott jelszavak.","shortLead":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak...","id":"20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60779ea-a294-400d-94ce-406519f3acb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","timestamp":"2019. február. 05. 12:03","title":"Van két tévhit a jelszavakkal kapcsolatban, amit szinte mindenki elhisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]