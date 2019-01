Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"840826fe-1cf3-4a2c-8c2f-8ce8a62613f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-pesti Kossuth nyomdánál történt az eset.","shortLead":"A kelet-pesti Kossuth nyomdánál történt az eset.","id":"20190116_Kigyulladt_egy_busz_Budapesten_egy_utas_le_is_videozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840826fe-1cf3-4a2c-8c2f-8ce8a62613f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e83e2-248d-4990-8b0d-4465f646f488","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kigyulladt_egy_busz_Budapesten_egy_utas_le_is_videozta","timestamp":"2019. január. 16. 18:09","title":"Kigyulladt egy busz Budapesten, egy utas le is videózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esti állapothoz képest előrelépve a 26. helyen fejezte be a szerdai szakaszt Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a Peruban zajló Dakar-ralin.","shortLead":"Az esti állapothoz képest előrelépve a 26. helyen fejezte be a szerdai szakaszt Szalay Balázs, Bunkoczi László páros...","id":"20190117_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783cadd8-107c-4d0b-ad14-13372f5dab02","keywords":null,"link":"/sport/20190117_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali","timestamp":"2019. január. 17. 13:14","title":"Top 20-ban Szalayék a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök három forgatókönyvet is vázolt. Az más kérdés, hogy Nagy-Britannia szerinte egyikből sem jöhet ki jól. ","shortLead":"A francia elnök három forgatókönyvet is vázolt. Az más kérdés, hogy Nagy-Britannia szerinte egyikből sem jöhet ki jól. ","id":"20190116_Brexit_Macron_szerint_harom_dolog_tortenhet_a_britekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4bc97-d0f2-47d7-9389-019be7013706","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Brexit_Macron_szerint_harom_dolog_tortenhet_a_britekkel","timestamp":"2019. január. 16. 08:01","title":"Brexit: Macron szerint három dolog történhet a britekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros a rögzítés.","shortLead":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros...","id":"20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714ea966-c03e-4a91-b1ba-f16d4f061480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","timestamp":"2019. január. 15. 21:43","title":"Okoscipőt fejlesztett a Nike, le sem kell hajolni, hogy bekössük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427aa44-1513-49ac-8db9-bc26ef11bbcf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Igy_vagtattak_at_lovakkal_a_lobogo_maglyan_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8427aa44-1513-49ac-8db9-bc26ef11bbcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ece4fb-1aae-48a5-968c-7dcab86b982d","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Igy_vagtattak_at_lovakkal_a_lobogo_maglyan_fotok","timestamp":"2019. január. 17. 09:31","title":"Így vágtattak át lovakkal a lobogó máglyán (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről papírja is van a műsorvezető celebnek.","shortLead":"Erről papírja is van a műsorvezető celebnek.","id":"20190117_Sebestyen_Balazsnak_mar_ket_eve_telke_van_a_Holdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bf79d2-6e3b-48b9-87a0-98a8bb6671d4","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Sebestyen_Balazsnak_mar_ket_eve_telke_van_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 17. 08:51","title":"Sebestyén Balázsnak már két éve telke van a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","shortLead":"Az F1-es legenda influenza miatt szorult kórházi ellátásra, de már jobban van.","id":"20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111052e-29cb-48e3-95aa-2bb7b46af760","keywords":null,"link":"/sport/20190117_niki_lauda_korhaz_influenza","timestamp":"2019. január. 17. 12:49","title":"Kiengedték a kórházból Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Látszólag Lezsák Sándor főiskolájának, de a valóságban az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló Kiss-Rigó László püspökségének épül a lakitelki wellnessközpont, derül ki az e heti HVG-ből.","shortLead":"Látszólag Lezsák Sándor főiskolájának, de a valóságban az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló Kiss-Rigó László...","id":"20190116_KissRigo_Laszlo_egyhazmegyejenek_epul_wellneskozpont_allami_milliardokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783be38-e58a-48e0-b405-f73bd16bfac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd8084-8a5f-493e-94d5-71e26b50c4d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_KissRigo_Laszlo_egyhazmegyejenek_epul_wellneskozpont_allami_milliardokbol","timestamp":"2019. január. 16. 19:22","title":"Kiss-Rigó László egyházmegyéjének épül wellnessközpont állami milliárdokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]