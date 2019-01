Terjedelmes cikkben foglalta össze a Direkt 36 oknyomozó portál, hogy hogyan kezdett megromlani a viszony Orbán Viktor és Simicska Lajos között a 2014-es választásokat megelőző időszakban, és hogyan mérgesedett el teljesen azt követően. A cikkhez a portál 30 emberrel beszélt, Simicska és Orbán nincs köztük, de mindkét fél oldaláról találtak forrásokat.

A cikk legfontosabb és legérdekesebb állításai a következők:

- Orbán Viktor már 2011 óta rosszallással nézte, hogy Simicska Lajos nem csak az üzleti birodalmával foglalkozik, hanem a vezető állami pozícióban ülő emberei révén a politikába is beleszól.

- A 2014-es választás másnapján Orbán már közölte Simicskával, milyen szerepet vár el tőle, például azt, hogy zárja be az Index.hu hírportált, amelynek megvásárlására éppen az év februárjában szerzett opciós jogot az üzletember. Itt hangzott el az is, hogy ha az RTL Klubot nem sikerül megvenniük, akkor Orbán majd a Roszatommal megveteti magának.

- Simicskát saját elmondása szerint nagyon zavarta, hogy Orbán Viktor az oroszokkal üzletel, de a cikk egyik forrása szerint legalább ennyire zavarta az, hogy ezekből az üzletekből ő kimarad.

- Simicska egy héttel később azt közölte Orbánnal, hogy kiszáll az egészből, és felajánlotta Orbánnak, hogy vásárolja meg az érdekeltségeit, ám a miniszterelnök erre nemet mondott. A Fideszben állítólag úgy tekintettek Simicska érdekeltségeire, mint amik valójában a közösség javai.

- A békülés elmaradt, Orbán pedig amiatt aggódott, hogy Simicska nem hajlandó átengedni a médiumai irányítását Orbán-közeli embereknek.

- Simicska arra készült, hogy cégeit ezentúl nem kapnak állami pénzt, erre próbálta is felkészíteni a cégvezetőket.

- Simicska a hozzá közel állóknak arról beszélt, hogy készített egy videóvallomást, amelyben az Orbánnal közös ügyeiről beszél. Ezt végül nem hozta nyilvánosságra, bár állítólag három másolatot is elhelyezett itt-ott belőle.

- Orbán 2015 januárjában közölte a Fideszt alapvetően támogató szerkesztőségek vezetőivel, hogy többségük ne számítson többé állami pénzekre, és azt is előre vetítette, hogy létrehoz egy hozzá feltétel nélkül lojális médiát.

- Ezután februárban lemondtak a Simicska-médiabirodalom vezetői és álltak át nyíltan Orbán oldalára. Ez Simicskát készületlenül érte, sebtiben pótolta távozó embereit.

- Médiáját Simicska konszolidálta, és többször arról beszélt ismerőseinek, hogy felelősnek érzi magát amiatt, amit Orbán az országból csinált, és jóvá is akarja tenni. De az őt ismerők szerint alapvetően nagyon meg volt sértődve, amiért Orbán már nélküle is el tudja képzelni a továbbiakat.

- Vona Gáborral 2016 őszén találkozott Simicska az A38 hajón, a Magyar Nemzet Szalon eseményén. A nyilvános beszégetést követően egy privát beszélgetésben elmondta egyrészt azt, hogy ő keresztény emberként úgy gondolja, hogy segíteni kell a menekülteken. De azt is mondta, hogy az éppen ott álló Vona Gábor segíthet majd Orbán legyőzésében. Vona pedig mosolyogva fogadta a megjegyzést.

- A Simicska-médiumok szerkesztőségei jóindulattal álltak a Jobbikhoz, az oligarcha reklámcégei pedig leszerződtek a párttal. De Vona és Simicska a személyes érintkezést nem erőltették. Mindeközben Vona a cikk szerint időnként panaszkodott arra, hogy nem tudja, mik Simicska szándékai. Valószínűleg a szándéka csak annyi volt, hogy lehetőséget ad az ellenzéknek, hogy megmutassa magát.

- 2017. október 23-án már látta Simicska, hogy a Jobbik még egy komoly tömegrendezvényt sem tud összehívni, valószínűleg már ekkor látta, hogy ebből nem lesz kormányváltás. Elégedetlenségét egyik embere, Fonyó Károly tolmácsolta egy alkalommal a jobbikosoknak.

- Simicska már a 2017 tavaszi plakáttörvényes ügyben visszakozott, amikor a Fidesz az államigazgatás mozgósításával lényegében letiltotta a Jobbik kampányát. Bár először még fogadkozott Simicska, hogy a hatóságilag eltávolított plakátokat majd visszarakják, később inkább lemondott az egész politikai hirdetési piacról.

- Simicska ezután már nem is lépett olyat, ami élezné a konfliktusát Orbánnal.

- Többször is utalt arra a konfliktus kipattanása óta, hogy akár bántódása is eshet a történtek miatt. Időnként úgy tett, mint aki emiatt nem aggódik, máskor úgy, mint aki emiatt különösen óvatos. Utóbbira példa a Direkt 36 forrásai szerint, hogy a 2018-as választásokat megelőző hónapokban két darab sugárzásmérő készüléket vásárolt, egyiket a házába helyezte el, a másikat magával hordta.

- Információkkal sem segítette kormánykritikussá vált médiáját a kampányban, kivéve ez alól a Kósa Lajos és az örökösnő című történetet, de ebben is csak közvetítő volt a vállalkozó.

- Tavaly április 9-én, vagyis egy nappal a választásokat követően Simicska a cégcsoportja vezetőinek már elmondta, hogy a rosszabbik forgatókönyvet lépteti életbe, és bezár a Lánchíd Rádió, meg a Magyar Nemzet. Bár Simicskáék már aznap leültek tárgyalni az LMP-s Ungár Péterrel arról, hogy 1,35 milliárdért eladnák a Nemzetet, a rádiót és a Heti Választ, a tárgyalások komolytalannak tűntek, mivel másnap bejelentették a lap bezárását, és Ungárnak nem is szóltak erről. A nemzetesek által indított utódkiadvány, a Magyar Hang szárba szökkenését pedig semmilyen módon nem segítették Simicskáék, pedig a készítők hozzájuk is fordultak segítségért.

- Április végén Simicska már azt üzente meg Orbánnak, hogy szabad eltávozásért cserébe elad nekik mindent. Bár eközben a Hír TV vezetése az Euronews-zal tárgyalt valamiféle együttműködésről, vagy eladásról, az egész mégis Nyerges Zsolthoz, Simicska korábbi cégtársához került. Simicska Lajosnak egyetlen cége maradt, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., az itt lévő tanyán fotózták le az egykor nagyhatalmú pártpénzembert a Direkt 36 újságírói, amint a ház előtt cigarettázik.