[{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b83e08-fe4e-4bd3-902b-5a21b308fd57","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"\"Ne azt éljük meg, amit 70 évvel ezelőtt\" – figyelmeztetett az MTA előtti keddi tüntetésen Pléh Csaba akadémikus. Az akadémia egyik legszégyenteljesebb időszakára utalt ezzel, attól igyekezett óvni az intézményt, a kormányt és Magyarországot. Annak tisztázására, hogy pontosan mitől is, idézzük fel a HVG írását 1999-ből, egy olyan évből, amikor Magyarország kormányfőjét szintén Orbán Viktornak hívták.","shortLead":"\"Ne azt éljük meg, amit 70 évvel ezelőtt\" – figyelmeztetett az MTA előtti keddi tüntetésen Pléh Csaba akadémikus...","id":"20190213_Halalos_ujjaszuletes_az_Akademia_egypartositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b83e08-fe4e-4bd3-902b-5a21b308fd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba5746-6653-45af-a085-fb2649600b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Halalos_ujjaszuletes_az_Akademia_egypartositasa","timestamp":"2019. február. 13. 10:30","title":"Halálos újjászületés: az Akadémia egypártosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós szállítmányt. ","shortLead":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós...","id":"20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97034136-33cb-4612-ac77-c5adcd186586","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. február. 13. 13:59","title":"Óvszerekbe rejtve akart Magyarországra csempészni egy bőröndnyi kokaint, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","shortLead":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","id":"20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8dc471-f4c6-486c-a812-56904d7db418","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. február. 12. 05:44","title":"Felfegyverezné a világűrt Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd389e8-b2ff-4870-bc12-8493b389781f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési nézeteltérés vezetett verekedéshez Dorogon.","shortLead":"Közlekedési nézeteltérés vezetett verekedéshez Dorogon.","id":"20190212_Radudalt_egy_tolato_teherautora_erre_a_sofor_megverte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bd389e8-b2ff-4870-bc12-8493b389781f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39f0f30-e398-4787-a0c6-5fdec4119645","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Radudalt_egy_tolato_teherautora_erre_a_sofor_megverte","timestamp":"2019. február. 12. 08:47","title":"Rádudált egy tolató teherautóra, erre a sofőr megverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM örül az MTA tárgyalási hajlandóságának, és már a héten asztalhoz ülne.\r

","shortLead":"Az ITM örül az MTA tárgyalási hajlandóságának, és már a héten asztalhoz ülne.\r

","id":"20190213_MTAugy_Palkovicsek_mar_a_heten_leulnenek_targyalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b06dd2-c86b-4a8d-ac36-c4214e7920c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_MTAugy_Palkovicsek_mar_a_heten_leulnenek_targyalni","timestamp":"2019. február. 13. 16:27","title":"MTA-ügy: Palkovicsék már a héten leülnének tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","shortLead":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","id":"20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc067fff-52ff-4a29-93d5-ba307bfeb0ec","keywords":null,"link":"/sport/20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","timestamp":"2019. február. 12. 19:20","title":"Olyan választ kaptunk a Fraditól, ami mindent elmond a NER-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]