Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz vezetésével egyet gyúrnak, áll a minisztérium közleményében.","shortLead":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz...","id":"20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea626c-342b-49d6-b0a7-afa1f2004244","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 28. 13:02","title":"Újra átszervezik a Volán-társaságokat, egy céget szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság miatt.","shortLead":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság...","id":"201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5735f6-5b4f-498b-8725-14bfedfa54c1","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Rossz lóra tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek is beillő helyzeteket szül a létszámhiány, a fizetős betegek becsatornázása és a várólisták rövidítésének felülről érkező nyomása.\r

\r

","shortLead":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek...","id":"20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd435daa-9517-49ec-9e67-f8797cab23e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. február. 28. 10:58","title":"\"Orosz rulett\" - újabb hátborzongató beszámoló a magyar egészsügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket sértő\" magyar plakátkampány miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító Mercedes és Bosch hazája.","shortLead":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket...","id":"20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4e85b-5101-4459-ac01-7a78c3c67d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","timestamp":"2019. február. 27. 09:15","title":"Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból kiderül, hogy a páciensek többsége hosszú időn át saját maga próbálja meg felállítani a kórképet, majd amikor végre eljut az orvoshoz, erről büszkén be is számol neki.","shortLead":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból...","id":"20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72a8bd0-c5d3-4824-96c6-b268ac2a1004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","timestamp":"2019. február. 28. 12:03","title":"Doktor Google: sokan napokig bújják a keresőt, mielőtt orvoshoz mennének a bajjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hanoiban találkozik ma az amerikai elnök és az észak-koreai vezető. ","shortLead":"Hanoiban találkozik ma az amerikai elnök és az észak-koreai vezető. ","id":"20190227_Trump_Kim_Dzsongun_a_baratom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15f14c6-e6d0-4c49-8ba0-f2990a71df38","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Trump_Kim_Dzsongun_a_baratom","timestamp":"2019. február. 27. 07:06","title":"Trump: Kim Dzsong Un a barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban tárgyaló Kim Dzsong Unt. Egyben a lapok felkérték az embereket, hogy új munkasikerekkel várják vissza az ország vezetőjét.","shortLead":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban...","id":"20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe3907-d338-418a-8455-1b63b5dbd996","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. február. 27. 13:54","title":"Észak-Koreában máris hiányolják Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]