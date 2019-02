Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51aa44e5-47d6-44fb-99ad-bddf19b34537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megengedett tempó több mint kétszereséért közel 400 ezer forint volt a bírság. ","shortLead":"A megengedett tempó több mint kétszereséért közel 400 ezer forint volt a bírság. ","id":"20190227_1200_eurot_ert_a_magyar_Mercisnek_240nel_szaguldani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51aa44e5-47d6-44fb-99ad-bddf19b34537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea90fba-cf31-4e9d-98f4-3c64cf4c2138","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_1200_eurot_ert_a_magyar_Mercisnek_240nel_szaguldani","timestamp":"2019. február. 27. 17:42","title":"1200 eurót ért a magyar mercisnek 240-nel száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között született nők nem állítják meg a népességfogyást, akkor semmi, vélték akkor. A korosztályhoz tartozók egy része lassan úgy lép ki a szülőképes korból, hogy végül nem született gyereke, de bő hatvanezren így is vannak, akiknek még lehetne. A gyerekvállaláshoz ők azonban már nem számíthatnak segítségre. A kormány néhány éve tudatosan váltott stratégiát, és céloz inkább a fiatalokra. Az üzenet át is ment, nagyjából így: \"OV-nak 40 felett már nincs rád szüksége\".","shortLead":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között...","id":"20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342686ab-8ea2-4760-8848-5af38f912f24","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","timestamp":"2019. február. 27. 11:00","title":"\"40 felett már húzzuk le a rolót\" – Miért maradtak ki a kormány családsegítő akciójából szülőképes korú nők tízezrei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát, ami nemcsak tárhelyben lesz nagyobb az 512 GB-os változatnál, de árban is a dupláját kell kifizetni érte.","shortLead":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát...","id":"20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580cb157-6590-4fa6-a344-9b582db045c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. február. 27. 11:03","title":"Erre rengeteg dolog felfér: itt az 1024 GB-os microSD memóriakártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó alkalmazás között, ami veszélybe sodorhatja a felhasználókat.","shortLead":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó...","id":"20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46805eb-179b-4f4e-a6cb-45d33f382981","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","timestamp":"2019. február. 28. 09:33","title":"Az eddigi legsúlyosabb biztonsági rést találták meg az Amazon kapucsengőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását használókat.","shortLead":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását...","id":"20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80956440-cf9a-4f06-bf04-c168294f0ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","timestamp":"2019. február. 27. 08:03","title":"Van egy új beállítás a Facebookon, amit érdemes legalább megnéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","shortLead":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","id":"20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3474-53d0-41b5-b770-fd6cf59f9356","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","timestamp":"2019. február. 27. 13:11","title":"Videó: Egész mezőnyi területen nyílik a hóvirág az Alcsúti Arborétumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]