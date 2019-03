22 hete halmozódik, az Ötöslottó történetének nyolcadik legnagyobb nyereménye kelhet el holnap

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","shortLead":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","id":"20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a213b7c-a62a-4478-a418-1e1d34f89b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","timestamp":"2019. március. 01. 08:21","title":"Itthon a 20 millió forintos, az USA-ban a 10 milliós Tesla számít újdonságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután többségbe kerültek az ellenzékiek a szombathelyi közgyűlésben csütörtökön, első döntésként leváltották a helyi tévé szerintük fideszes vezetőjét.","shortLead":"Miután többségbe kerültek az ellenzékiek a szombathelyi közgyűlésben csütörtökön, első döntésként leváltották a helyi...","id":"20190301_Ujabb_fordulat_Szombathelyen_levaltottak_a_helyi_teve_igazgatojat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af900a4-e768-45c9-972c-b3b79a678e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ujabb_fordulat_Szombathelyen_levaltottak_a_helyi_teve_igazgatojat_is","timestamp":"2019. március. 01. 06:40","title":"Újabb fordulat Szombathelyen, leváltották a helyi tévé igazgatóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak kémkedett.","shortLead":"A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak...","id":"20190228_oroszorszag_kem_svedorszag_orizetbe_vetel_hirszerzes_stockholm_nagykovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d1c85-5366-4d78-8719-89eca3e55141","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_oroszorszag_kem_svedorszag_orizetbe_vetel_hirszerzes_stockholm_nagykovetseg","timestamp":"2019. február. 28. 05:49","title":"Orosz kémet foghattak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbdb0ea-228f-47f4-8f19-be4d78a1ee31","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolatok mai formája valójában új fejlemény az emberiség történetében – hangzott el a HVG Extra Pszichológia legutóbbi szalonestjén. Az oldott hangulatú beszélgetésen szó esett még a fejlődési szakaszokról, a tempóbeli különbségek áthidalásáról és a közös paplan veszélyeiről.","shortLead":"A párkapcsolatok mai formája valójában új fejlemény az emberiség történetében – hangzott el a HVG Extra Pszichológia...","id":"20190301_Egy_titka_biztos_van_a_jo_parkapcsolatoknak_kerdes_el_tudjuke_fogadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbdb0ea-228f-47f4-8f19-be4d78a1ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8c2a6-e52a-4354-a97c-fd3ffeacceac","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190301_Egy_titka_biztos_van_a_jo_parkapcsolatoknak_kerdes_el_tudjuke_fogadni","timestamp":"2019. március. 01. 07:30","title":"Egy titka biztos van a jó párkapcsolatoknak, kérdés, be tudjuk-e tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bc2d05-23f3-458d-be2f-90f4d1aaaae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Modell X torzója egy vermonti tó jegén áll talányos mementóként.","shortLead":"A Tesla Modell X torzója egy vermonti tó jegén áll talányos mementóként.","id":"20190228_tesla_model_x_tuz_jeges_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bc2d05-23f3-458d-be2f-90f4d1aaaae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5259d837-55d5-4340-990a-538c05a36ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_tesla_model_x_tuz_jeges_to","timestamp":"2019. február. 28. 11:23","title":"Mulder ügynök új aktája: csonttá égett Teslát találtak egy befagyott tó jegén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"89 éves volt. ","shortLead":"89 éves volt. ","id":"20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219009f-7f70-4840-b64c-de8840354fd9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","timestamp":"2019. február. 28. 21:11","title":"Elhunyt André Previn Oscar-díjas zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jó idővel búcsúzott a február. ","shortLead":"Jó idővel búcsúzott a február. ","id":"20190228_Melegrekord_tel_tavasz_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b2f85a-4e9b-4f9d-a3dd-ea2cd769afc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Melegrekord_tel_tavasz_OMSZ","timestamp":"2019. február. 28. 20:27","title":"Több melegrekord is megdőlt a tél utolsó napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]