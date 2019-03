Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"137bd499-e8e4-45ab-8e02-639627768032","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a videó, az állatvédők a sorozatos oposszumellenes támadásoktól tartanak.","shortLead":"A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a videó, az állatvédők a sorozatos oposszumellenes támadásoktól tartanak.","id":"20190305_Gyomorforgato_felvetelen_harap_bele_egy_tinedzser_egy_elo_oposszumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=137bd499-e8e4-45ab-8e02-639627768032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd58d1c-c358-4fd9-a4ae-2509e210981c","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Gyomorforgato_felvetelen_harap_bele_egy_tinedzser_egy_elo_oposszumba","timestamp":"2019. március. 05. 09:32","title":"Gyomorforgató felvételen harap bele egy tinédzser egy élő oposszumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava azt írja, nem a minőség számít.","shortLead":"A Népszava azt írja, nem a minőség számít.","id":"20190305_Azokat_kuldi_el_az_ELTEn_akiken_a_legtobbet_lehet_sporolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2e66cd-6dd3-452a-98af-a0698658a03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Azokat_kuldi_el_az_ELTEn_akiken_a_legtobbet_lehet_sporolni","timestamp":"2019. március. 05. 08:18","title":"Azokat küldi el az ELTE-n, akiken a legtöbbet lehet spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is.","shortLead":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás...","id":"20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7c0bf-1ce1-41e8-8de7-1a21c1c8bc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","timestamp":"2019. március. 03. 19:24","title":"790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett nézni. ","shortLead":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett...","id":"20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff6533-178f-4f70-8498-cb149f7c7f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","timestamp":"2019. március. 04. 18:44","title":"Tűzveszély miatt be kellett zárni egy érdi óvodát, pedig most újították fel tízmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek. \r

","shortLead":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő...","id":"20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cc483-563e-4f05-a67d-b7e1774ce1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","timestamp":"2019. március. 04. 14:47","title":"Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4a77eb-b394-4a71-86b1-61db3a1d8530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták az elektromos Ezüstnyilat.","shortLead":"Bemutatták az elektromos Ezüstnyilat.","id":"20190304_mercedes_formula_e_elektromos_autok_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4a77eb-b394-4a71-86b1-61db3a1d8530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c1dd7-1886-4859-a635-36e561bb06f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_mercedes_formula_e_elektromos_autok_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. március. 04. 12:48","title":"A Mercedes egy videóban köszönt el a DTM-től, és lépett át a Formula E-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.","shortLead":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak...","id":"20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8704055d-d3c7-4b05-813e-800e030b0e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","timestamp":"2019. március. 04. 19:03","title":"Váratlan fordulat az operációs rendszerek és a böngészők piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A XX. század történelmi viharait elszenvedő, de mégis túlélő Hábetler család története Fejes Endre kultuszregényében, a Rozsdatemetőben valamikor 1960-ban véget ér. A Katona József Színház új darabjában azonban egészen 2010-ig követhetjük az eseményeket. Tasnádi István vállalkozott arra, hogy továbbírja a család történetét. Hogy néz ki a rendszerváltás, az őszödi beszéd, a tévéostrom alulnézetből? Mit jelent a hábetlerizmus ma? Mi a kisember elvárása a hatalom felé? Interjú.","shortLead":"A XX. század történelmi viharait elszenvedő, de mégis túlélő Hábetler család története Fejes Endre kultuszregényében...","id":"20190304_Mit_kezdenek_Habetlerek_a_2006os_teveostrommal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0163b17e-7721-4b35-94b1-73854be34dba","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Mit_kezdenek_Habetlerek_a_2006os_teveostrommal","timestamp":"2019. március. 04. 14:10","title":"Mit kezdenek Hábetlerék a 2006-os tévéostrommal? Újraéled a Rozsdatemető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]