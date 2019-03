Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","shortLead":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","id":"20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9736d5e-6dc5-4196-a1f3-293208c44951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","timestamp":"2019. március. 11. 05:20","title":"Rászállhat a NAV a munkaerő-kölcsönzéssel trükköző cégekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","shortLead":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","id":"20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7eb4329-7cc8-484b-94ef-282c56d33988","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:48","title":"Brutálisan megvertek és megaláztak egy lányt Nádudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kismértékben növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát a hosszú távon, szájon át alkalmazott hormonterápia menopauza utáni nők esetében - derítették ki finn kutatók.","shortLead":"Kismértékben növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát a hosszú távon, szájon át alkalmazott hormonterápia...","id":"20190309_hormonterapia_hormonkeszitmeny_hormontabletta_osztrogen_alzheimer_kor_demencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d169a-cafb-4150-96b1-e8a7fcc80eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_hormonterapia_hormonkeszitmeny_hormontabletta_osztrogen_alzheimer_kor_demencia","timestamp":"2019. március. 09. 16:03","title":"Ha hormontartalmú gyógyszert szed, akkor erről a kockázatról jobb, ha tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174cb15f-10f6-4c28-b56a-f4b98cf498cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változatát Svájcban fotóztuk köbe.","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változatát Svájcban fotóztuk köbe.","id":"20190311_ulesprobat_vettunk_a_30_szulinapos_jubileumi_mazda_mx5ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174cb15f-10f6-4c28-b56a-f4b98cf498cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b530c488-5e69-4895-a0dd-05501d676664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_ulesprobat_vettunk_a_30_szulinapos_jubileumi_mazda_mx5ben","timestamp":"2019. március. 11. 08:21","title":"Üléspróbát vettünk a 30. szülinapos jubileumi Mazda MX-5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihenni ment Thaiföldre Sas József és felesége, de a humorista rosszul lett és hazaszállították.","shortLead":"Pihenni ment Thaiföldre Sas József és felesége, de a humorista rosszul lett és hazaszállították.","id":"20190309_Hazaszallitottak_Thaifoldrol_korhazban_kezelik_Sas_Jozsefet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104eb6f-6735-42ad-908c-f29394c99654","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Hazaszallitottak_Thaifoldrol_korhazban_kezelik_Sas_Jozsefet","timestamp":"2019. március. 09. 14:29","title":"Hazaszállították Thaiföldről, kórházban kezelik Sas Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak, és hiába lepleztünk le egy biztonsági kockázatot, továbbra is szabadon, állandó ellenőrzés nélkül grasszálnak a rakodók. A birtokunkba került dokumentumok alapján a repülők rakterének kamerázása viszont magáncégeknek köszönhetően zajlik, de a maffiaszerű szervezettséggel dolgozó tolvajok vesztegetni próbálják és fenyegetik őket. Ráadásul hiába fülelik le az utasokat megkárosítókat, visszatérnek, holott ehhez elvileg szigorú hatósági ellenőrzésen kell átesniük. Azt is megtudtuk, milyen jól forgatják a körömvágó ollót, és miért aggódhatunk, ha a kézipoggyászunk sárga címkével mégis a raktérben köt ki.","shortLead":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak...","id":"20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca542-a839-4455-aafc-44fcfa6306b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","timestamp":"2019. március. 11. 06:30","title":"\"Úgyis megcsinálják a táskádat egy körömollóval\" – változott bármi Ferihegyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek a klímaváltozás hatására bekövetkezett változásaihoz igazítják táplálékkeresési szokásaikat.



","shortLead":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek...","id":"20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0036e-9bc6-41c8-9bb7-bb7833a61fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","timestamp":"2019. március. 09. 14:03","title":"Változtatnak a konyhájukon a delfinek és a fókák, mert a klímaváltozás miatt üresedik a spájz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak Hollandiában, a groningeni árapálysíkságon és a part menti szigeteken - közölték holland tudósok. ","shortLead":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak...","id":"20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec4479-2156-4350-bb23-a78aca8573f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","timestamp":"2019. március. 10. 18:14","title":"Teherhajó-baleset: 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]