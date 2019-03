Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da63414d-b30e-4588-9f59-2d26857b740b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint egy év alatt 3400 ember tűnt el a csepeli névjegyzékből. ","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint egy év alatt 3400 ember tűnt el a csepeli névjegyzékből. ","id":"20190318_Tobbe_ezer_valasztopolgar_tunt_el_Csepelrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da63414d-b30e-4588-9f59-2d26857b740b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd5268-9e20-44ce-a790-81596d4e1910","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Tobbe_ezer_valasztopolgar_tunt_el_Csepelrol","timestamp":"2019. március. 18. 12:59","title":"Több ezer választópolgár tűnt el Csepelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","shortLead":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","id":"20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f5369-bf82-4991-8f7f-6d13358b76b3","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","timestamp":"2019. március. 20. 05:35","title":"Egy fa törzsében él a budapesti hajléktalan, Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","shortLead":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","id":"20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a650d5a-233a-4010-a824-e899d58e13d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","timestamp":"2019. március. 19. 15:58","title":"Papi pedofília eltussolásáért ítélték el, de Ferenc pápa nem fogadta el a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három tankönyvterjesztő kártérítésként félmilliárd körüli összeget kérhet.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három...","id":"20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9770e13e-7326-4d66-9c89-536825cb3a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","timestamp":"2019. március. 19. 13:27","title":"Jogerős a strasbourgi tankönyvpiaci bukta, félmilliárdot is fizethet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bukás nem mindenkit sodor el.","shortLead":"A bukás nem mindenkit sodor el.","id":"20190319_Kereskedohazak_Orban_baratja_talpon_maradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4955d77-2d0a-43d7-85c7-b362d8a48bc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kereskedohazak_Orban_baratja_talpon_maradt","timestamp":"2019. március. 19. 10:38","title":"Kereskedőházak: Orbán barátja talpon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor egyetem és CEU együttműködésében. Ez azt jelentheti, a CEU maradhat Budapesten.\r

\r

