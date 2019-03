Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét irányban karambol történt a Mogyoródi útnál.","shortLead":"Mindkét irányban karambol történt a Mogyoródi útnál.","id":"20190321_baleset_hungaria_korut_mogyorodi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5537641-597e-4c20-8b0c-9ae8da3439a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_baleset_hungaria_korut_mogyorodi_ut","timestamp":"2019. március. 21. 07:07","title":"Dupla baleset a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő. Csakhogy egész mást ért el vele.","shortLead":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő...","id":"20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c00b9de-bc21-44e3-978f-1738a97210da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Kis híján meghalt a kínai nő, aki intravénásan adott be magának gyümölcslevet, hogy egészségesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt a tekintélyes lap szerint a felfüggesztésre szavaz, ami a Fidesznek elfogadhatatlan.\r

\r

","shortLead":"A párt a tekintélyes lap szerint a felfüggesztésre szavaz, ami a Fidesznek elfogadhatatlan.\r

\r

","id":"20190320_Financial_Times_a_Neppart_fel_akarja_fuggeszteni_a_Fidesz_tagsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f573d7f-e071-45cf-96f9-7b1824d96239","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Financial_Times_a_Neppart_fel_akarja_fuggeszteni_a_Fidesz_tagsagat","timestamp":"2019. március. 20. 13:44","title":"Financial Times: A Néppárt fel akarja függeszteni a Fidesz tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","shortLead":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","id":"20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d80e9-c3c7-421b-984d-9394b08a598f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","timestamp":"2019. március. 21. 08:22","title":"Moldova György: Ami most megy, csak kitöréssel végződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05672096-2f35-43b2-9de5-6931e253f9cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A szakma ilyen mérvű semmibevétele még sosem fordult elő\" írták, miután szembesültek vele, hogy hiába terjesztették fel szakmai szempontok alapján a kollégáikat például a Jászai Mari-díjra, végül senki nem kapott kitüntetést. Nem példa nélküli az eljárás, a napokban lemondott a Munkácsy-díj bizottság egyik tagja, de méltatlanul bánt el az állam Udvardy Annával is. ","shortLead":"\"A szakma ilyen mérvű semmibevétele még sosem fordult elő\" írták, miután szembesültek vele, hogy hiába terjesztették...","id":"20190320_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_nyilt_level_allami_kituntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05672096-2f35-43b2-9de5-6931e253f9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24baf06c-b757-4671-9951-885694efea75","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_nyilt_level_allami_kituntetesek","timestamp":"2019. március. 20. 12:18","title":"A Magyar Színházi Társaság nyílt levélben akadt ki az állami kitüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","shortLead":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","id":"20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18489e-ed96-435b-b92c-cf3c754443b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","timestamp":"2019. március. 20. 09:09","title":"Több pénz reményében csúsztatják a kivitelezést az ingatlanfejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat, átverik őket – többek között azzal, hogy hamis kábítószereket árusítanak.","shortLead":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat...","id":"20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea45256-0796-48ee-af4d-0b147b257eca","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 20. 21:36","title":"Felfújták a járdára, hogy átverik a turistákat a bulinegyedben, elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon dolgozik, hogy elhárítsa a támadást. Már a norvég kormány is besegít nekik.","shortLead":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon...","id":"20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8265db82-4ea7-4a50-933b-4ab960246c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb alumíniumgyártóját, már a norvég kormány is besegít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]