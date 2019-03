Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Háromszázmilliárd forintból mezőgazdasági komplexumot építenek a befuccsolt Eurovegas helyén. Az agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy választókörzetében, a 330 hektáros területen agrárlogisztikai központot épít egy külföldi cég. Az agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy választókörzetében, a 330 hektáros területen agrárlogisztikai központot épít egy külföldi cég. 2019. március. 21. 11:58 Eurovegasi kaszinóálmok után üvegházakra és paradicsomföldre vált Bezenye

A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét - erősítette meg az ellenzéki politikus csütörtökön. Az őrizetbe vételt számos nemzetközi szervezet elítélte. 2019. március. 21. 21:55 "Sajnos eljöttek értem" - őrizetbe vette a hírszerzés Guaidó jobbkezét

Miközben sokan állásuk elvesztésétől tartva azon gondolkodnak, hogyan tudnánk versenyre kelni a munkahelyekre trójai falóként beszivárgó robotokkal és intelligens algoritmusokkal, egy szerda esti rendezvényen megszólaló szakértők szerint ennek valószínűleg semmi értelme nincs. Kár versenyezni, mert már középtávon is biztosan alulmaradunk. A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatán ezúttal a munkaerőpiac átalakulásáról volt szó, és nyugodjon meg, a kerekasztal-beszélgetésnek a fentinél valamivel pozitívabb tanulságai is voltak. 2019. március. 22. 08:33 Ha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi most a munkája, akkor van egy riasztó hírünk

Nem vonják meg a mentelmi jogát. 2019. március. 20. 17:05 Megkegyelmezett az olasz felsőház Salvininek

Az erdők világnapját ünnepelték Kismaroson. 2019. március. 21. 17:01 22 millió facsemetét ültet a kormány

Az orvosok szerint ezen a héten még biztosan bent kell maradnia.

","shortLead":"Az orvosok szerint ezen a héten még biztosan bent kell maradnia.\r

","id":"20190322_Korhazba_kerult_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dc7280-47b6-4d6d-8e45-f4e09ef6ec73","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Korhazba_kerult_Torocsik_Mari","timestamp":"2019. március. 22. 12:17","title":"Kórházba került Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar miniszterelnök és a Fidesz.","shortLead":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar...","id":"20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd2984-32d4-4b18-89a4-a3a2b1edd1d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","timestamp":"2019. március. 21. 17:16","title":"Öröm és elégedettség: ilyen egy néppárti csúcstalálkozó Orbán nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vízre utaló hidratált ásványokat talált a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygón – közölték a projektben részt vevő kutatók.","shortLead":"Vízre utaló hidratált ásványokat talált a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygón – közölték a projektben részt...","id":"20190320_Vizre_utalo_nyomokat_talalt_a_japan_urszonda_a_Ryugu_kisbolygon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f16f1-07c6-491d-a633-c9103b6eb25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_Vizre_utalo_nyomokat_talalt_a_japan_urszonda_a_Ryugu_kisbolygon","timestamp":"2019. március. 20. 16:28","title":"Vízre utaló nyomokat talált a japán űrszonda a Ryugu kisbolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]