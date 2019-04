Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök által alkotott képekbe, és mennyire veszik ezt észre az orvosok. Kiderült: nagyon könnyen, és mindezt gyakorlatilag észrevétlenül.","shortLead":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök...","id":"20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69a029-48b9-4e01-95d3-ae105026ac47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","timestamp":"2019. április. 04. 19:03","title":"Döbbentes, milyen hatékonyan veri át az orvosokat egy új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","shortLead":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","id":"20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c4412-e1d2-47b1-bc3e-17675f569c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","timestamp":"2019. április. 03. 18:43","title":"80 ezer ember életét teheti könnyebbé egy új magyar kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott viríthat majd valamelyik busz- vagy villamosmegálló Citylight-dobozán. ","shortLead":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott...","id":"20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee7855-2e36-43a5-a43f-9d5af9c90613","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","timestamp":"2019. április. 04. 11:52","title":"Ne a fióknak írjon, adjon inkább novellát a buszmegállóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","shortLead":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","id":"20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c12b4-fcb4-4e59-9ae1-e687fb2d6f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","timestamp":"2019. április. 04. 12:56","title":"Árnyékra vetődött Tállai András a magyar adórendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista először beszélt az agyvérzéséről.","shortLead":"A humorista először beszélt az agyvérzéséről.","id":"20190404_Sas_Jozsef_nem_adja_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8455fcf6-b46f-42ae-a220-7cc05a84808a","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Sas_Jozsef_nem_adja_fel","timestamp":"2019. április. 04. 08:46","title":"Sas József nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy sárvári gazdafórumon azt adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök, hogy az EU migrációra akarja költeni az agrártámogatások egy részét. ","shortLead":"Egy sárvári gazdafórumon azt adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök, hogy az EU migrációra akarja költeni...","id":"20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c30ad0-d2a9-4a93-aa57-28625127ce52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Agrárkamara: Az uniós támogatások miatt áll kihívás előtt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz méteres kerülő, két liftezés és egy rámpa: ilyen egyszerű lejutni az 1-es villamos peronjáról a metróba. \r

","shortLead":"Több száz méteres kerülő, két liftezés és egy rámpa: ilyen egyszerű lejutni az 1-es villamos peronjáról a metróba. \r

","id":"20190405_Akadalymentesites_3as_metro_modra_16_perc_atszallni_a_villamosrol_kerekesszekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670a508d-ae2a-4862-bda5-183be2e463c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Akadalymentesites_3as_metro_modra_16_perc_atszallni_a_villamosrol_kerekesszekkel","timestamp":"2019. április. 05. 10:02","title":"Akadálymentesítés 3-as metró módra: 16 perc átszállni a villamosról kerekesszékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer cserével jutott az Úri utcai lakáshoz, de a csereingatlan két hónappal később visszakerült családi tulajdonba.","shortLead":"Bayer cserével jutott az Úri utcai lakáshoz, de a csereingatlan két hónappal később visszakerült családi tulajdonba.","id":"20190405_Bayer_egy_pilisszentkereszti_fahazat_adott_a_budai_lakasert_cserebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8f90fa-64b8-4abd-85b7-15ecffa5586b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Bayer_egy_pilisszentkereszti_fahazat_adott_a_budai_lakasert_cserebe","timestamp":"2019. április. 05. 07:24","title":"Bayer egy pilisszentkereszti faházat adott a budai lakásért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]