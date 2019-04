Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen, amikor a politikusoknak az a legnagyobb problémájuk, hogy Budapest egyes részein úgy érezhetjük magunkat, mint bármelyik nyugat-európai nagyvárosban.","shortLead":"Ilyen, amikor a politikusoknak az a legnagyobb problémájuk, hogy Budapest egyes részein úgy érezhetjük magunkat, mint...","id":"20190406_Remalom_a_Nepszinhaz_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd75f62-4364-4506-bd64-e9e3b9824afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190406_Remalom_a_Nepszinhaz_utcaban","timestamp":"2019. április. 06. 08:02","title":"Rémálom a Népszínház utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef4cdf9-a00f-44fa-bea9-03bbdd394164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az öregecske román személyautó sokkal több egyszerű közlekedési eszköznél, valódi muzeális értéket képvisel.","shortLead":"Ez az öregecske román személyautó sokkal több egyszerű közlekedési eszköznél, valódi muzeális értéket képvisel.","id":"20190407_patika_allapotu_a_legdragabb_elado_itthoni_regi_dacia_mutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef4cdf9-a00f-44fa-bea9-03bbdd394164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf8c5f7-1ddb-479b-aeb6-ec64dcdff184","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_patika_allapotu_a_legdragabb_elado_itthoni_regi_dacia_mutatjuk","timestamp":"2019. április. 07. 06:41","title":"Patika állapotú a legdrágább eladó itthoni régi Dacia, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának polgármester-jelöltnek októberben. Az LMP és a Jobbik egyelőre kimaradt, de velük is tárgyalnak még. Az LMP az EP-választás után szállhat be, de pórul is járhat. A Jobbik polgármesteri posztot nem kap, legfeljebb alpolgármestert adhat a párt, ha helyben erről meg tudnak állapodni. ","shortLead":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának...","id":"20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1395a58-7b1b-4a4b-8e37-71e3c6d44717","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","timestamp":"2019. április. 06. 11:16","title":"A fél ellenzéki egység megvan Budapesten - itt a bejelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","shortLead":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","id":"20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12679d-25b6-49dc-aa51-948610ceb265","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 06. 10:09","title":"Nem volt váratlan a magyar himnusz betiltása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb0774f-c55f-47fd-8571-710450e1d825","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarakat szerencsére nem érte helyrehozhatatlan kár.","shortLead":"A madarakat szerencsére nem érte helyrehozhatatlan kár.","id":"20190406_Gyujtogatas_okozhatta_a_Balatonnal_pusztito_tuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb0774f-c55f-47fd-8571-710450e1d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53052a7-40bc-4e75-86bd-73547ff1f8b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Gyujtogatas_okozhatta_a_Balatonnal_pusztito_tuzet","timestamp":"2019. április. 06. 19:49","title":"Gyújtogatás okozhatta a Balatonnál pusztító tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","shortLead":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","id":"20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870a33ed-cd03-4fb8-beed-cc277d5ac64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. április. 07. 14:35","title":"Még hónapokig nehéz lesz átjutni Ausztriába Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","shortLead":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","id":"20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc9f75-c10c-4765-9efd-914e4fed5d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 18:05","title":"Tiltakoznak a helyiek a Svábhegyre tervezett lakópark miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]