[{"available":true,"c_guid":"5ca65814-583f-4974-a52b-bfafd9a2ccce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár felhasználó szíve kezdett hevesebben verni, amikor fura értesítések jelentek meg a számítógépen. Azt hitték, malware-rel fertőződött meg a gépük, holott csak a Microsoftnál ment félre valami.","shortLead":"Jó pár felhasználó szíve kezdett hevesebben verni, amikor fura értesítések jelentek meg a számítógépen. Azt hitték...","id":"20190409_microsoft_windows_10_ertesitesek_tesztelese_veletlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca65814-583f-4974-a52b-bfafd9a2ccce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d338121b-f258-444e-b301-c55dd901a3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_windows_10_ertesitesek_tesztelese_veletlen","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Véletlenül jól ráijesztett a Microsoft néhány Windows 10-használóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e09706-3a1c-48bd-8043-089ea73f517e","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"elet","description":"Egy nappal azután, hogy kávézott egyet Orbán Viktor meghívására, kedden ismét a kamerák elé állt Bernard-Henri Lévy francia filozófus és bővebben mesélt arról, mi zajlott le kettejük között. Elmondta, mennyire más volt Orbán a harminc évvel ezelőtti találkozásukkor, és azt is, hogy sikerült-e most bármilyen hatást gyakorolnia a magyar miniszterelnökre. Videó.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy kávézott egyet Orbán Viktor meghívására, kedden ismét a kamerák elé állt Bernard-Henri Lévy...","id":"20190409_Tenyleg_sikerult_most_valakinek_Orban_Viktor_lelkebe_latnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e09706-3a1c-48bd-8043-089ea73f517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc3c8e-d69b-4105-aea0-14892742335d","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Tenyleg_sikerult_most_valakinek_Orban_Viktor_lelkebe_latnia","timestamp":"2019. április. 09. 20:00","title":"Kiderült, hogyan zajlott a beszélgetés, amely semmit sem változtatott Orbán Viktoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repülővel vitték kórházba a dalai lámát, miután rosszullétre panaszkodott. Az állapota stabil.","shortLead":"Repülővel vitték kórházba a dalai lámát, miután rosszullétre panaszkodott. Az állapota stabil.","id":"20190410_Korhazba_kerult_a_dalai_lama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee70695-4029-4648-8d95-f217f1e41ef0","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Korhazba_kerult_a_dalai_lama","timestamp":"2019. április. 10. 06:47","title":"Kórházba került a dalai láma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IDEA intézet közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP-nek, a Jobbiknak, az MSZP-Párbeszéd-nek, a DK-nak és a Momentumnak van akkora támogatottsága a biztos pártválasztók körében, hogy esélye van mandátumot szerezni az Európai Parlamentbe. ","shortLead":"Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot...","id":"20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cdec9-cdd8-4a56-aa81-b9a4175ac72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec86f0e-ab2c-4601-ac4e-2438c63a4c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet","timestamp":"2019. április. 09. 16:47","title":"Emmi: Még folyik a szakértői munka, azért nem rendezték határidőre a rokkantnyugdíjasok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","shortLead":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","id":"20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aca4ec7-b2f2-484d-ac49-7cd714557888","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","timestamp":"2019. április. 10. 14:44","title":"\"Elaludtak\" a betétesek, akik Matolcsy unokatestvérének bankjába tették a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 100 kilósét a helyszínen megsemmisítik, mert veszélyes szállítani. ","shortLead":"A 100 kilósét a helyszínen megsemmisítik, mert veszélyes szállítani. ","id":"20190410_Kiszedtek_a_gyujtoszerkezetet_a_BAHcsomopontnal_talalt_bombakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1c1fa4-1523-46ea-adef-7569cfeb6cb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kiszedtek_a_gyujtoszerkezetet_a_BAHcsomopontnal_talalt_bombakbol","timestamp":"2019. április. 10. 12:20","title":"Kiszedték a gyújtószerkezetet a BAH-csomópontnál talált bombákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]