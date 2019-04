Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas mennyiségű készpénzt találtak az elűzött szudáni államfő, Omar al-Basir rezidenciáján: a hatóságok 130 millió dollár értékű euróra, dollárra és szudáni fontra bukkantak az épületben. A bankjegyek többségét ötven kilogrammos búzászsákokban tárolták.","shortLead":"Hatalmas mennyiségű készpénzt találtak az elűzött szudáni államfő, Omar al-Basir rezidenciáján: a hatóságok 130 millió...","id":"20190420_A_szudani_elnok_szerette_a_keszpenzt__130_millio_dollar_volt_a_rezidenciajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9ffc5-7ec4-4d43-b8ee-a4f9afa03553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_A_szudani_elnok_szerette_a_keszpenzt__130_millio_dollar_volt_a_rezidenciajan","timestamp":"2019. április. 20. 18:41","title":"A szudáni elnök szerette a készpénzt – 130 millió dollár volt a rezidenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek két embert Lyra McKee halála miatt.","shortLead":"Őrizetbe vettek két embert Lyra McKee halála miatt.","id":"20190420_Mar_vannak_gyanusitottak_az_eszakirorszagi_ujsagirogyilkossag_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1e5f65-effb-4b77-9d71-e74a12f8b545","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Mar_vannak_gyanusitottak_az_eszakirorszagi_ujsagirogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2019. április. 20. 10:50","title":"Már vannak gyanúsítottak az észak-írországi újságíró-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f67f762-fcf5-4340-82d2-ca6765224e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190419_Ferenc_papa_lefekudt_a_Szent_Peterbazilika_kozepere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f67f762-fcf5-4340-82d2-ca6765224e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6f1cee-facf-4b6b-90aa-e227ed641111","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Ferenc_papa_lefekudt_a_Szent_Peterbazilika_kozepere","timestamp":"2019. április. 19. 19:56","title":"Ferenc pápa idén is fekve imádkozott a Szent Péter-bazilikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan Facebook-csoportban, fórumon, ahol szülők kérdezik egymástól, hogy hova érdemes elvinni a gyereket hétvégén, egy szülinapon vagy csupán minden ok nélkül, hirtelen felindulásból. Mi is elmentünk, és kipróbáltuk.","shortLead":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan...","id":"feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0418f29-3fa4-4673-94ae-baab760068b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Se Jégvarázs, se Mickey egér – Miért kihagyhatatlan az osztrák Familypark?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét elején leégett párizsi székesegyház, a Notre-Dame felújítására, nem jut elegendő pénz mintegy ötezer egyéb templom renoválására.","shortLead":"Újabb társadalmi ellentéteket okozhat Franciaországban, hogy miközben már több mint egymilliárd euró gyűlt össze a hét...","id":"20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14273daf-4900-4c41-9330-041c4281abed","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Ujabb_szakadast_okozhat_Franciaorszagban_a_NotreDame_tuze","timestamp":"2019. április. 20. 14:40","title":"Újabb szakadást okozhat Franciaországban a Notre-Dame tüze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e891f2eb-8835-40db-b106-9745cbf1e32d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár órája volt komoly erejű földrengés Tajvanon, amely után ilyen videókat lehet látni a neten.","shortLead":"Alig pár órája volt komoly erejű földrengés Tajvanon, amely után ilyen videókat lehet látni a neten.","id":"20190419_taivan_foldrenges_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e891f2eb-8835-40db-b106-9745cbf1e32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1800ab-ac6b-40bc-985f-859c7bf6f9ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_taivan_foldrenges_autos_video","timestamp":"2019. április. 19. 18:41","title":"Szupermázlista autós, akit centikkel kerültek el a hegyről lezúduló sziklák földrengés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]