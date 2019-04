Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget, a Huawei-t – írta hét végi számában a The Times című brit lap. A kínaiak alaptalannak nevezik az állításokat.","shortLead":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget...","id":"20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24137450-f3a7-4d01-9022-c2cf33ba9922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","timestamp":"2019. április. 20. 17:09","title":"Az amerikaiak szerint a kínai titkosszolgálatok pénzelik a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hét is bármelyik hét lehetett volna és valószínűleg a következő is ilyen lesz. Semmi sem változott, csak egy kicsit minden megint rosszabb lett. A hvg.hu belpolitikai összefoglalója","shortLead":"Ez a hét is bármelyik hét lehetett volna és valószínűleg a következő is ilyen lesz. Semmi sem változott, csak...","id":"20190421Ket_palyan_is_vesztesre_all_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fa99d9-999e-405a-afd7-e0a52826aaea","keywords":null,"link":"/itthon/20190421Ket_palyan_is_vesztesre_all_a_kormany","timestamp":"2019. április. 21. 17:30","title":"Két pályán is vesztésre áll a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 700 autóért nem jelentkeztek a gépkocsinyeremény-betétes ügyfelek az OTP-nél az elmúlt 58 évben. ","shortLead":"Csaknem 700 autóért nem jelentkeztek a gépkocsinyeremény-betétes ügyfelek az OTP-nél az elmúlt 58 évben. ","id":"20190421_Lehet_hogy_az_on_hetmillios_nyeremenye_hever_az_OTPnel_Egy_ellenorzest_meger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754276b-6437-49f2-9ca7-0909eb942af3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Lehet_hogy_az_on_hetmillios_nyeremenye_hever_az_OTPnel_Egy_ellenorzest_meger","timestamp":"2019. április. 21. 08:39","title":"Lehet, hogy az ön hétmilliós nyereménye hever az OTP-nél? Egy ellenőrzést megér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij az első exit pollok szerint tönkreverte Petro Porosenkót. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij az első exit pollok szerint tönkreverte Petro Porosenkót. ","id":"20190422_Versenyt_gratulalnak_az_uj_ukran_elnoknek_a_nyugati_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78e8fa7-dbde-4984-b878-b544e319a430","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Versenyt_gratulalnak_az_uj_ukran_elnoknek_a_nyugati_politikusok","timestamp":"2019. április. 22. 08:57","title":"Versenyt gratulálnak az új ukrán elnöknek a nyugati politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják vissza az ukrajnai elnökválasztás első fordulóját megnyert jelölt, Volodimir Zelenszkij regisztrációját.","shortLead":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják...","id":"20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6711eb8-7656-4288-a13e-7a4d0bba7ec8","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","timestamp":"2019. április. 20. 19:04","title":"Bíróság dönthet Kijevben Zelenszkij jelöltségének érvénytelenítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97379471-44bc-493d-a0fe-175410509bfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma van a Föld Napja. Az ebből az apropóból készített friss kutatás szerint minden második magyar ember nem megfelelően szabadul meg az elektronikus és elektronikai hulladékoktól. 46 százalékuk lomtalanításkor vagy máskor egyszerűen az utcára teszi, illetve a kukába dobja azokat – annak ellenére, hogy háromnegyedük figyelmet fordít az otthonukban keletkező hulladékok szelektálására","shortLead":"Ma van a Föld Napja. Az ebből az apropóból készített friss kutatás szerint minden második magyar ember nem megfelelően...","id":"20190422_fold_napja_ehulladek_media_markt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97379471-44bc-493d-a0fe-175410509bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490a2787-7fe4-4780-9a2c-9e92edc3bae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_fold_napja_ehulladek_media_markt","timestamp":"2019. április. 22. 08:03","title":"Minden második magyar rosszul szemetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","shortLead":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","id":"20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee114b93-4cf2-4873-aec8-c8631b5677a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","timestamp":"2019. április. 21. 21:41","title":"Két autó ütközött Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","shortLead":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","id":"20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59472a0-06a1-4ccc-9f89-b7a1c0d0109b","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","timestamp":"2019. április. 22. 13:45","title":"Ketten megsérültek, amikor egymásba futott két autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]