[{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","shortLead":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","id":"20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1dc10-a3a9-4f7f-9fb4-40b0d10074dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 23. 09:05","title":"Több mint 15 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön. Az Instagram is tesztel egy ehhez kapcsolódó dolgot. ","shortLead":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön...","id":"20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b2141-67b8-4779-a62d-d4db10376708","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","timestamp":"2019. április. 23. 10:03","title":"Furcsa változás az Instagramon, \"eltűnhetnek\" a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb embert vizsgáltak 9 éven át. 20-40 perc séta vagy lépcsőzés már sokat jelenthet.","shortLead":"Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb...","id":"20190423_Ulomunkat_vegez_Napi_30_percet_kene_mozognia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846b7eb0-eb3a-4a87-8f44-562873fde2ea","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Ulomunkat_vegez_Napi_30_percet_kene_mozognia","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"Ülőmunkát végez? Napi 30 percet kéne mozognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","shortLead":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","id":"20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574cbf52-d5b2-490f-8513-c0c05631bb44","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","timestamp":"2019. április. 22. 16:12","title":"Elhunyt Martin Böttcher, a Winnetou-filmek zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám meghaladta a százezret. A Magyar Nemzet úgy értesült, a készülő Építésgazdasági stratégia a közös képzést és együttműködéseket állami támogatásokkal ösztönözné. Az ágazati szakszövetség szerint a vállalkozói képzések szervezése a kóklerek kiszűrésében is sokat segítene.\r

","shortLead":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám...","id":"20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63f04ea-08a1-4603-84f7-5b9bd2b49793","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 22. 09:52","title":"\"Attól, hogy valaki jó festő vagy burkoló, még nem lesz jó vállalkozó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Kettősfronti hatás is várható ma. ","shortLead":"Kettősfronti hatás is várható ma. ","id":"20190423_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6153af33-8b6d-48b9-b1ac-c061c0df29d8","keywords":null,"link":"/idojaras/20190423_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 23. 05:17","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]