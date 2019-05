Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti oszlopokra kihelyezett plakátok után nem kérhetnek közterület-használati díjat. ","shortLead":"A budapesti oszlopokra kihelyezett plakátok után nem kérhetnek közterület-használati díjat. ","id":"20190501_Az_MSZP_javara_dontott_a_kuria_nem_kell_fizetni_a_valasztasi_plakatok_kihelyezeseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653a33a-4816-416c-b428-755cf7994ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_Az_MSZP_javara_dontott_a_kuria_nem_kell_fizetni_a_valasztasi_plakatok_kihelyezeseert","timestamp":"2019. május. 01. 14:05","title":"Az MSZP javára döntött a Kúria, nem kell fizetni a választási plakátok kihelyezéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66214c-53f2-44cd-9107-b00731ac44b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki az EU-csatlakozás 15. évfordulójára hívta Varsóba kollégáit.\r

","shortLead":"Mateusz Morawiecki az EU-csatlakozás 15. évfordulójára hívta Varsóba kollégáit.\r

","id":"20190430_Varsoban_unnepli_a_majus_elsejet_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af66214c-53f2-44cd-9107-b00731ac44b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc52f-830a-4a6e-b20c-715ee7e81e47","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Varsoban_unnepli_a_majus_elsejet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 30. 19:06","title":"Varsóban ünnepli a május elsejét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos ihletforrásként jelennek majd meg a több mint 50 kiállító étterem tányérjain.","shortLead":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos...","id":"20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ca77f-fe09-4eae-90f6-9c5acebc7602","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","timestamp":"2019. április. 30. 09:31","title":"Május közepén nyit a gasztronómia Sziget Fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f19b7b-a60c-4fe2-b921-b20aac508de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de valójában egy tévé.","shortLead":"A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de...","id":"20190430_samsung_sero_okostelevizio_fuggoleges_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f19b7b-a60c-4fe2-b921-b20aac508de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52a7ac-bc6e-41eb-87b0-02ac41ce9e0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_samsung_sero_okostelevizio_fuggoleges_video","timestamp":"2019. április. 30. 08:03","title":"A Samsung azt mondja, ez már a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25083f39-e811-497a-9c53-3ed6aa8f60e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban soha nem látott mértékben dübörög a világ idegenforgalma, miközben az is egyre világosabbá válik, hogy a turizmust kordában kell tartani a környezetkímélés és a fenntartható fejlődés jegyében. Erre ma már sok helyen látunk példákat, és bár egy részük inkább tüneti kezelésnek tűnik, azért jó az irány. Szóval van mit követni.","shortLead":"Korábban soha nem látott mértékben dübörög a világ idegenforgalma, miközben az is egyre világosabbá válik...","id":"20190501_Ilyen_egy_kornyezettudatos_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25083f39-e811-497a-9c53-3ed6aa8f60e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fbbe8d-bc29-443f-b925-5e21434c2e39","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Ilyen_egy_kornyezettudatos_nyaralas","timestamp":"2019. május. 01. 10:30","title":"Változtatnunk kell a nyaralási szokásainkon, hogy 50 év múlva is legyen még hova elutaznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

","shortLead":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

","id":"20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8118124f-cca1-4819-90f3-f0ce77c24fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. május. 01. 12:04","title":"Fotók: Teljesen kiégett egy 26-os busz a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]