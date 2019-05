Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","shortLead":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","id":"20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c4eff9-c4aa-4842-94a7-f949dd4a44c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 15. 10:45","title":"Tizenöt évet is kaphat, miután egy talált telefon miatt késelt a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai korlátok nélkül engedhetik szabadon a fantáziájukat. Ilyen könnyű helyzetben volt a ConceptCreator csapata is, amikor elképzelte az összehajtható iPhone-t.","shortLead":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai...","id":"20190515_iflex_koncepciovideo_osszehajthato_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7954b878-1a23-4407-ae67-02d85a619f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_iflex_koncepciovideo_osszehajthato_iphone","timestamp":"2019. május. 15. 15:03","title":"iPhone-ból iPad: tetszene, ha ilyen lenne az összehajtható Apple-telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport zaj- és hangszigetelő üveglapok felszerelését finanszírozza a reptér környéki ingatlanokon.\r

